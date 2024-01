O DS traz, na edição deste domingo, reportagem, com dados da Prefeitura, sobre a quantidade de trotes que chegaram ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Suzano.

Apesar da queda de 33% em 2023, comparando com o ano anterior, existe uma grande preocupação com esse tipo de “ocorrência”.

De acordo com a Prefeitura da cidade, foram 311 no ano passado e 466 em 2022.

O prejuízo gerado pelos trotes telefônicos aos serviços públicos de emergência, como a Polícia Militar, Bombeiros e Samu são muito grandes.

A maior parte dessas ligações é feita por crianças e adolescentes.

No Código Penal, dois artigos tratam do delito. O 235 pune atentados contra a segurança ou o funcionamento de serviços de utilidade pública, com pena de reclusão de um a cinco anos, e multa.

No artigo 340, o responsável pelo trote se enquadra em uma comunicação falsa de crime ou contravenção, que prevê detenção, de um a seis meses, ou multa. No entanto, não vale para situações em que não há o comunicado de uma infração penal.

O trote pode parecer uma brincadeira leve e descontraída para algumas pessoas, mas pode custar a vida de um ser humano ao prejudicar o trabalho dos atendentes do Samu, alertam especialistas. Em vez de atender um caso de emergência, eles acabam perdendo tempo em uma falsa ligação de urgência.

As prefeituras buscam alternativas de tentar amenizar as ligações falsas. Nesse sentido é importante que sejam realizadas campanhas no sentido de orientar a população sobre o importância do serviço público e o prejuízo que pode causar para quem comete trote.

Portanto são vários danos causados como a ocupação das linhas telefônicas, fazendo com que deixem de ser atendidas as ligações de situações reais.