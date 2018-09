O DS publicou, neste ano, uma série de reportagens mostrando a situação do túnel do Maitê.

Moradores pediram providências sobre a situação. Partes do concretos estava deterioriada com riscos até de cair.

Nesta semana, o túnel que liga a estrada do Areião, no Jardim Maitê, e a Rua Regino Alves de Almeida, no Jardim Luela, começaram a receber obras para melhoria de sua infraestrutura.

A previsão é de que os serviços durem até a semana que vem e a interdição do acesso neste período será total, tanto para veículos como para pedestres.

Os serviços são essenciais para beneficiar milhares de moradores daquela região.

A situação, por vezes, estava crítica, mas deve melhorar à medida em que as obras vão avançando.

Os serviços fazem parte do cronograma com a conclusão das obras de drenagem das galerias de água pluvial do local.

Com recursos da MRS Logística, há um mês, os serviços foram iniciados na parte superior do túnel com a implantação de duas tubulações de 60 metros de extensão e uma grade de contenção.

Também serão feitas as reformas na parte interna do acesso.

Uma das muitas reclamações feitas pelos moradores era sobre a trepidação no local.

As medidas, tomadas pela Prefeitura, têm como objetivo dar suporte à estrutura quanto à trepidação causada pela passagem dos trens de carga e solucionar a infiltração constantemente registrada, que, inclusive, danifica o asfalto e afeta a parte elétrica, prejudicando a iluminação.

Além disso, estão previstas troca do guarda-corpo, recomposição do asfalto, reforma na parte elétrica e pintura.

Será implantada também uma contenção de altura para limitar a passagem de veículos pesados e assim evitar danos no local.

Depois das obras, o túnel seguirá aberto apenas para a circulação de veículos de passeio.

Faixas vão alertar motoristas, motociclistas e pedestres sobre a interdição.

Desde o início da semana, agentes de trânsito estão no local para orientar a população que terá que se organizar e utilizar rotas alternativas.

As obras do túnel vão garantir mais segurança, uma vez que a passagem - de um bairro para o outro - é o principal acesso para os moradores.

A fiscalização quanto a altura dos caminhões no local deve continuar, segundo informou a Prefeitura. Desta forma, mantém a estrutura em boas condições.