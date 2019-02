Túnel e passarela

A construção de uma passarela para ligar o Centro de Suzano, pela Rua Dr. Prudente de Moraes, até o Parque Maria Helena tem sido uma reivindicação constante.

A retirada da passarela antiga ainda não teve substituição.

Para atravessar de um lado para o outro são obrigados a passar por dentro da estação de trem de Suzano.

Na semana passada, o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do bairro Boa Vista em Suzano fez uma nova proposta.

Ou melhor: uma nova sugestão durante reunião dos seus membros.

Na ocasião, além do pedido da ampliação do 2º Distrito Policial (DP) - localizado na Avenida Francisco Marengo - outra questão que será levantada é a construção de um túnel que poderia substituir a antiga passarela da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), removida em dezembro do ano passado. A mesma ligava o Centro de Suzano ao Parque Maria Helena.

Seria uma saída importante, uma vez que a necessidade da construção de acesso para os dois lados da cidade é, sem dúvida, emergencial.

Segundo informações do Conseg, muitos comércios acabaram fechando após a remoção da passarela da CPTM, a única coisa que restou foi o Bom Prato.

A população está reivindicando uma alternativa e a solução é a construção, na visão do conselho, do túnel que facilitará o acesso até a região norte da cidade.

Além da área de logística, há propostas na área de segurança. Trata-se, por exemplo, da implantação do Boletim de Ocorrência (B.O) eletrônico, onde os usuários poderão registrar as ocorrências por meio de um sistema online. A ideia é flexibilizar os atendimentos menores e as filas no local também. Isso dará prioridade para registros de ocorrências de maior relevância. Priorizando a segurança dos moradores da região norte de Suzano, há também um questionamento da data de divulgação para a inauguração da Sala Rosa, que foi substituída depois do pedido da implantação da 2ª Delegacia da Mulher (DDM).

A expectativa das sugestões que incluem a passarela - ou túnel - da CPTM e também a a agilidade para registro de Boletins de Ocorrências tem objetivo de aumentar a segurança pública no local.

As reclamações sobre a falta de um acesso têm dificultado a vida dos passageiros.

A antiga passarela que interligava o Centro de Suzano ao Parque Maria Helena foi completamente removida em dezembro pela CPTM. Por conta da finalização da obra, os moradores da região mostraram preocupação em relação ao comércio local e afirmaram que uma nova obra deveria ser feita no mesmo lugar que a passarela anterior.

A antiga passarela da CPTM está desativada desde fevereiro de 2016. Para os vendedores da região, a passagem de acesso colaborava com o movimento das lojas da região.