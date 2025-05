Turismo de SP e 58 projetos

O investimento no turismo é fundamental para o desenvolvimento dos municípios e geração de emprego e renda.

O Estado é um importante parceiro nos projetos.

Nesta semana, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) realiza o 2º Fórum Internacional de Investimentos para o Turismo de São Paulo – Conectando Oportunidades, um evento que reúne, em uma ponta, empreendedores do turismo e 58 grandes projetos âncoras ligados à gastronomia, infraestrutura e hotelaria em todo o estado e, na outra ponta, mais de 50 fundos e bancos de investimento nacionais e internacionais, com potencial para investir bilhões no turismo de São Paulo.

Um momento importante em que as cidades do Alto Tietê devem estar de olho por conta da possibilidade de surgir projetos e anúncio de novos investimentos.

O objetivo do evento é criar um ambiente de negócios favorável para todo o setor, aproximando investidores de empreendedores, de forma organizada para atrair o mercado de capitais, com potencial para elevar o desenvolvimento de municípios em todo o estado. Entre as oportunidades, estão projetos de infraestrutura hoteleira no Distrito Turístico de Serra Azul e no Distrito Turístico Mata Atlântica e prédios do centro histórico da capital, com potencial para sediar hotéis e negócios relacionados ao turismo.

Nesta edição, reúne o dobro de projetos e plano de negócios da edição anterior, somando R$ 15 bilhões em investimentos, sendo 27 novidades acrescentadas ao portfólio. O número de instituições parceiras do mercado financeiro e de capitais também triplicou em relação à edição anterior, fomentando ainda mais a indústria do turismo e seus mais de 50 setores relacionados. O PIB do turismo paulista deve bater 9,7% de todas as riquezas produzidas por São Paulo este ano, de acordo com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Setur-SP.