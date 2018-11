Turismo em Suzano

Os benefícios de ser “Município de Interesse Turístico (MIT)” são muitos para Suzano, sobretudo por conta dos recursos financeiros que a cidade terá.

O projeto para Suzano está praticamente definido com a possibilidade de a cidade conquistar o título.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que Suzano está próxima de ter o título de MIT.

Durante participação no programa DS Entrevista, o secretário estadual de Turismo, Junior Aprillanti, apontou que a cidade já seguiu todos os procedimentos para receber a denominação, mas uma pendência no Conselho Municipal de Turismo ainda impede a nomeação. No Alto Tietê, Mogi das Cruzes, Guararema e Santa Isabel recebem recursos para obras, viabilizados mediante o título.

O projeto de MIT suzanense foi apresentado pelo deputado estadual Estevam Galvão (DEM). Para seguir com o procedimento, é preciso que o município respeite aos requisitos e documentações apontados na Lei 1.261/2015, para posteriormente ser enviado à análise do governo do Estado, por meio da secretaria de Turismo.

Anualmente o Estado de São Paulo recebe mais de 40 milhões de turistas. Segundo dados da Secretaria de Turismo, o setor é responsável atualmente por cerca de 10% da arrecadação estadual e gera mais de um milhão de empregos diretos e dois milhões de empregos indiretos.

A grande maioria destes viajantes são paulistas, que se locomovem por conta de lazer, estudo, trabalho entre outros motivos.

No caso de Suzano, um impasse segue na composição do Conselho Municipal de Turismo, que deve ser formado por integrantes do Poder Público e da sociedade civil.

A situação suzanense está avançada e há boas expectativas para uma futura conquista do título ao município. Entre os requisitos para ser um MIT está a infraestrutura da rede hoteleira, mas também a oferta de serviços básicos como água, esgoto e acesso ao socorro de emergência.

No total, até 140 cidades poderão se tornar Municípios de Interesse Turístico. Com a classificação, o município recebe cerca de R$ 600 mil do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur) para investir exclusivamente no desenvolvimento do turismo, em programas de programas de melhoria e preservação ambiental, urbanização, serviços e equipamentos turísticos.

A expectativa, no caso de Suzano, fica por conta agora da regularização da situação do Conselho de Turismo para que o título do MIT seja concedido.