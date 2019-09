Turismo no Alto Tietê

Poá é classificado oficialmente como Estância turística desde 1978.

A cidade sempre teve vocação para o turismo. Isso porque o município, no passado, era destino de muitas pessoas vindas da capital de São Paulo. Era como se fosse hoje em dia o Litoral Paulista, onde as pessoas vão aos finais de semana para passar e se divertir com a família.

Além disso, a classificação como estância, vinha também da exploração comercial da nascente da Fonte Áurea.

Atualmente, os pontos turísticos da cidade são: Balneário Municipal, Fonte Áurea, Obelisco (Jardim Obelisco) e a Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes. Há também eventos tradicionais, como por exemplo, a Expoá, que na edição deste ano iniciou na última quinta-feira e segue até amanhã na Praça de Eventos.

Para impulsionar ainda mais o turismo, o prefeito de Poá, Gian Lopes (PL) e o governador do Estado, João Doria (PSDB), assinaram, na manhã de quinta-feira, convênio que vai destinar R$ 2,9 milhões para a realização de obras de infraestrutura e manutenção da Praça de Eventos de Poá e para a ampliação da Casa do Artesão da cidade. O acordo foi fechado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

A verba será concedida pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur). Das cidades do Alto Tietê, além de Poá, Salesópolis também vai receber do Estado crédito de R$ 1,7 milhão.

Por conta do compromisso, o prefeito de Poá não pôde comparecer à cerimônia de abertura da 46ª edição do Expoá.

Praça de Eventos

Para as obras de infraestrutura e manutenção da Praça de Eventos de Poá, serão destinados R$ 2.654.212,19.

As obras de ampliação do prédio da Casa do Artesão receberão R$ 305.594,40 de crédito.

Salesópolis

Para a execução do Centro de Exposições de Salesópolis, o valor destinado será de R$ 1.509.955,37. Outros R$ 188.540,37 serão destinados à revitalização de calçadas e sinalização do município. A cidade ainda vai receber R$ 70 mil, que serão usados em letreiros turísticos.

É de extrema importância que o governo continue investindo no turismo para que tanto a economia da cidade apresente uma melhora significativa, quanto os pontos turísticos se tornem cada vez mais valorizados.