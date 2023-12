Municípios do Alto Tietê buscam programas para incentivar e aprimorar o turismo.

Eventos pelo Estado de São Paulo buscam fortalecer o setor.

Nesta semana, por exemplo, a 12ª reunião do ano do Conturesp (Conselho Estadual de Turismo de São Paulo) contou com temas importantes apresentados por seus integrantes. Foi exibido um balanço com a prestação de contas do trabalho da pasta neste ano de 2023. O encontro contou com a presença do secretário Roberto de Lucena, da secretária Executiva da Setur-SP, Luciane Leite, e de Armando Arruda Pereira, secretário Executivo do Conselho.

Lucena destacou a importância da atividade turística para o Estado com a força da seguinte frase. “São Paulo são todos. Todos vêm para São Paulo. Somos o Estado da diversidade, da hospitalidade, onde tem mais sulistas fora do Sul e mais nordestinos fora do Nordeste. Sem contar que temos as maiores colônias de diversos países, como Japão, Itália, Líbano”.

No Estado, 2,3 milhões de empregos vêm do turismo.

São Paulo é o maior emissor e maior receptor de turistas do País, além da infraestrutura que envolve as 20 melhores estradas do país, o maior porto da América Latina, o maior hub aeroportuário da AL, os três maiores aeroportos do Brasil e mais de 30 aeroportos regionais. Com certeza São Paulo é um grande negócio para o Turismo.

Durante a apresentação do balanço anual das ações da Setur-SP, Luciane Leite salientou a participação em feiras e eventos do setor promovendo a imagem e destinos, com 37 feiras e eventos nacionais; nove feiras e eventos internacionais; 14 roadshows nacionais; sete roadshows internacionais e com mais de 3,5 milhões de pessoas impactadas.

Além da promoção, trabalhamos com a capacitação com foco no Turismo Halal, Judaico e os workshops virtuais com os investimentos em: Place branding; Promoção e Comercialização; e Sustentabilidade.

Luciane também destacou que nas tendências para 2024 encontram-se Turismo Sustentável, Tecnologia no Turismo, Viagens Personalizadas e Turismo de Saúde e Bem-Estar.

Não há dúvida de que o Estado de São Paulo avançou.

É preciso ter agora este instrumento mais moderno que em muito contribuirá para melhor organização e funcionamento do nosso Conselho.

Durante a reunião, temas como Pet Friendly, Creditur SP, Modais de Transporte e site da Pasta foram distinguidos como importantes ações de trabalho para o progresso e fortalecimento da atividade turística paulista.

A expectativa agora é de que os investimentos no setor possam alavancar o turismo local, dentro dos municípios.