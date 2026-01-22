Um ano de Mercadão

Um mercado municipal é crucial para municípios, pois funciona como polo econômico (gerando renda, emprego e acesso a alimentos frescos e locais), centro cultural (preservando tradições, história e identidade local) e espaço de sociabilidade (promovendo interação social e fortalecendo o senso de comunidade), além de ser um atrativo turístico que celebra a diversidade da região, desde produtos típicos até a arquitetura e a atmosfera vibrante.

Em Suzano, o Mercado Municipal de Suzano completou um ano de funcionamento no domingo (18/01) consolidado como um dos principais pontos de encontro, lazer e consumo da cidade. Inaugurado no ano passado, o espaço recebe, em média, 6 mil visitantes por mês e tem se destacado por fortalecer a economia local, além de valorizar a cultura e a gastronomia regional, nacional e internacional.

No local, o público encontra uma ampla variedade de produtos que vão desde hortifruti frescos até massas artesanais, queijos, vinhos, cafés, cervejas artesanais, temperos, doces caseiros e itens de mercearia fina. O espaço também conta com boxes especializados em carnes e em diferentes gastronomias, como a japonesa, mexicana, portuguesa, mediterrânea e baiana, além de produtos típicos das culinárias mineira e nordestina. A diversidade é ampliada ainda por boxes dedicados ao artesanato local, atendendo quem busca produtos diferenciados, autorais e experiências gastronômicas variadas.

A importância econômica de um Mercado Municipal é grande. Gera emprego e renda, cria oportunidades diretas para produtores locais, artesãos e comerciantes, além de movimentar a economia da cidade.

O acesso a alimentos é outro fator importante. Facilita o acesso a alimentos frescos, in natura, com preços mais acessíveis, sendo fundamental para a segurança alimentar.

Por outro lado traz estímulo à produção local com o incentivo à agricultura familiar e a produção de bens regionais.

Em Suzano, entre as opções disponíveis estão pastel, shawarma, lanches variados e doces, tornando o mercado um ambiente democrático e atrativo para diferentes públicos e perfis de consumo. A diversidade de sabores e experiências contribui para que o local seja frequentado não apenas para compras, mas também como espaço de convivência e lazer.

O Mercado Municipal, localizado na rua Nove de Julho, 1.255, funciona regularmente de terça a sexta-feira, das 9 às 21 horas. Aos sábados, domingos e feriados, o atendimento ocorre das 8 às 16 horas. Já às segundas-feiras, o espaço é fechado para manutenção, organização e abastecimento dos boxes.

Em Suzano, o mercado virou um lugar onde as pessoas gostam de estar. Há trabalho, troca, convivência e muita dedicação dos permissionários.