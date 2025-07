Um novo capítulo para a educação

A educação pública de qualidade é o alicerce de qualquer sociedade que busca prosperar de forma justa e sustentável. No Estado de São Paulo, as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) se consolidaram como polos de excelência, conectando formação técnica de nível superior com as reais demandas do mercado. Em Suzano, a chegada da unidade própria da Fatec representa uma conquista histórica — e seu avanço físico, com mais de 50% das obras já concluídas, marca um novo capítulo para o futuro da cidade.

De acordo com informações da Prefeitura, a construção da Fatec de Suzano chegou a 53% de execução no mês de julho. O projeto, localizado no Jardim Imperador, está sendo conduzido em parceria com o Centro Paula Souza, e conta com investimentos do Governo do Estado. A nova unidade terá capacidade para atender 1.200 alunos, com uma estrutura que inclui 15 salas de aula, oito laboratórios, auditório, biblioteca e espaços de convivência.

Não se trata apenas de mais uma obra de infraestrutura. A Fatec em Suzano simboliza o fortalecimento de um compromisso com a juventude, com a capacitação profissional e com o desenvolvimento regional. Durante décadas, estudantes suzanenses precisaram se deslocar a outras cidades para ter acesso ao ensino tecnológico gratuito de qualidade. Agora, com a unidade local, esse cenário começa a mudar — e para melhor.

As Fatecs são reconhecidas por sua alta taxa de empregabilidade. Segundo o próprio Centro Paula Souza, mais de 90% dos formandos conseguem inserção no mercado de trabalho em até um ano após a conclusão do curso. Essa realidade é especialmente relevante em regiões como o Alto Tietê, que possuem vocação industrial e logística, e onde a demanda por mão de obra qualificada cresce a cada ano.

A cidade de Suzano, com uma população jovem e em constante expansão, precisava dessa estrutura. A presença da Fatec irá ampliar as oportunidades educacionais, estimular o empreendedorismo e atrair novas empresas, que veem no capital humano um diferencial competitivo. Como destacou o prefeito Rodrigo Ashiuchi, "a unidade será um divisor de águas para a juventude suzanense".

Mais do que uma promessa, a Fatec já é uma realidade em construção. A expectativa é que o prédio esteja finalizado ainda este ano, com previsão de início das atividades em 2025. É fundamental, no entanto, que o poder público mantenha o ritmo das obras e assegure a agilidade nos trâmites de implantação dos cursos, garantindo que os jovens suzanenses possam iniciar sua jornada acadêmica o quanto antes.

Educar é construir pontes para o futuro. E Suzano, ao abrir espaço para uma Fatec, está pavimentando um caminho sólido rumo à inclusão, ao conhecimento e ao desenvolvimento sustentável. Que essa conquista inspire outras cidades e fortaleça a rede de ensino tecnológico paulista, referência nacional em formação gratuita e de qualidade.