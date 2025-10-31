As ações de segurança, na esfere municipal, foram apresentados, em Suzano, nesta terça-feira durante audiência pública do 2º quadrimestre do ano realizada na Câmara.

Neste período, a Guarda Civil Municipal (GCM) registrou média de quase uma prisão em flagrante por dia. Durante o período entre maio e agosto, 110 indivíduos foram presos nessa circunstância.

Os números mostram a importância do trabalho da GCM de Suzano.

Afinal as guardas são cruciais para a segurança pública, pois protegem o patrimônio municipal, realizam patrulhamento preventivo e auxiliam na manutenção da ordem, além de atuar na mediação de conflitos locais.

Sua importância também se estende à proteção da população, à execução de ações educativas e à colaboração com outras forças de segurança, reduzindo a criminalidade em muitos municípios.

Durante audiência foi demonstrado que a GCM atuou em 1.377 ocorrências no período, sendo 184 assinaladas em distritos policiais. Deste total, foram efetuados 30 flagrantes de combate ao tráfico de entorpecentes, com apreensão de 42 quilos de substâncias ilícitas e a quantia de R$ 12.770,00 associada ao comércio de drogas.

Foram, ao todo, 39 operações realizadas ao longo do 2º quadrimestre, incluindo nove por meio da “Cidade e Ordem”, que garantiu 36 autuações, seis interdições e fechamento de 16 adegas e bares; além de outras seis em parceria com as forças policiais, que resultaram em seis prisões em flagrante, 884 abordagens e 22,2 quilos de entorpecentes apreendidos.

Os números são importantes porque comprovam a importância da ação conjunta entre GCM e outras forças policiais do Estado.

O trabalho, apresentado durante audiência, foi reforçado pelas operações preventivas, que promoveram mais de cem prisões, recapturando 15 foragidos da Justiça. As ações desta natureza resultaram na abordagem a 4.686 pessoas e a 1.146 veículos, que promoveram a recuperação de 54 veículos e a apreensão de outros 41. No comparativo com o mesmo período do ano passado, houve redução de 18,18% em relação ao roubo de veículos; e 16,89% no que diz respeito ao furto de veículos.

Os números foram alcançados pelo trabalho dos diferentes grupamentos da GCM, a partir das funções preestabelecidas, incluindo o Comando Força Patrulha efetuou 35 prisões, incluindo três procurados da Justiça, além de registrar 237 atendimentos de perturbação de sossego; e a Patrulha Maria da Penha garantiu 2.524 rondas para garantir a segurança das 251 mulheres acompanhadas, mantendo o índice zero de feminicídio.

A expectativa é de que a GCM em Suzano seja, cada vez mais, reforçada com novos equipamentos e efetivo para continuar garantindo a segurança pública aos cidadãos da cidade.