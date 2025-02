Criada em 2012, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) tem como propósito colocar a tecnologia a serviço da educação e, assim, contribuir com a universalização da excelência do ensino superior no Brasil.

Trata-se de uma instituição de ensino superior, exclusivamente de Educação a Distância (EaD), mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), que tem por objetivo o ensino, a pesquisa e a extensão, obedecendo ao princípio de sua indissociabilidade, integrados pelo conhecimento como bem público.

Os municípios contam com unidades da Univesp. Em Suzano, por exemplo, foi celebrada a colação de grau de 22 alunos do polo, em uma cerimônia transmitida ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube. Os formandos concluíram cursos em diversas áreas do conhecimento, sendo um de Bacharelado em Tecnologia da Informação; dois de Bacharelado em Tecnologia da Informação com ênfase em Internet das Coisas; dois de Engenharia de Produção; nove de Engenharia da Computação; um de Licenciatura em Letras - Português; e sete de Pedagogia.

A Univesp é uma instituição pública de ensino superior que oferece cursos na modalidade Educação à Distância (EAD), com polos presenciais em diversas cidades do Estado de São Paulo.

Em Suzano, a instituição disponibiliza aos estudantes uma infraestrutura adequada para o desenvolvimento de atividades acadêmicas, incluindo laboratórios de informática, salas de estudo e acesso à internet. Os cursos são realizados, principalmente, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde os alunos têm acesso a videoaulas, materiais didáticos, bibliotecas digitais e podem interagir com tutores e colegas. Além disso, há encontros presenciais periódicos no polo para a realização de atividades práticas e avaliações.

O polo de Suzano da Univesp tem se destacado pelo crescimento no número de alunos e cursos oferecidos. Recentemente, foram disponibilizadas 135 vagas distribuídas em três eixos de aprendizado: Licenciatura, Computação e Negócios e Produção, cada um com três cursos específicos. Essa expansão reflete o compromisso em atender à demanda por educação superior de qualidade na região.

A flexibilidade do modelo de ensino à distância da Univesp permite que os alunos conciliem os estudos com outras atividades, como trabalho e responsabilidades familiares.