Urbanização das favelas

Especialistas afirmam que favela é o nome dado aos conjuntos habitacionais populares e de elevada densidade demográfica que fazem parte das cidades. Elas são formadas pela parcela mais carente da população, e são compostas por casas construídas de maneira informal em terrenos muitas vezes irregulares e de elevado risco nas áreas mais afastadas do centro, onde o acesso aos serviços e à infraestrutura urbana é precário. O processo de favelização é fruto das desigualdades socioespaciais nas cidades, e decorre principalmente da urbanização desordenada característica de países menos desenvolvidos.

Há projetos importantes para trazer o desenvolvimento desses locais e ainda melhorar a qualidade de vida da população.

Nesta quarta-feira (5), o Governo de São Paulo acertou uma cooperação para construir medidas que levem desenvolvimento social e urbano para as favelas do estado.

O governador Tarcísio de Freitas formalizou protocolo de intenções com a ONG Gerando Falcões para incorporar ações do projeto Favela 3D no Estado por meio de políticas públicas estaduais.

O Favela 3D envolve a implementação de ações interdisciplinares em favelas, por meio de parcerias com instituições privadas e entes públicos estaduais e municipais, além do envolvimento das comunidades locais.

É importante estar focado em construir as pontes para o futuro, as pontes para a oportunidade. E, agora, com o Favela 3D, o governo do Estado percebe que podemos transformar a favela, de fato, em um local de prosperidade.

A expectativa do Governo do Estado é tornar o Favela 3D no maior programa brasileiro de erradicação da pobreza, de emancipação, de transformação desse espaço.

A parceria entre o Governo de SP e a Gerando Falcões envolve a construção conjunta de uma política pública para atuar na redução da desigualdade social no Estado de São Paulo, voltada, especialmente, para os núcleos urbanos informais. Os principais pilares da nova política serão a provisão de moradia digna e desenvolvimento urbano e socioeconômico para a superação da pobreza nesses territórios.

Além disso, a política proposta terá como eixos a provisão de serviços públicos de habitação e urbanismo; geração de renda; desenvolvimento social e digital; cultura, esporte e lazer; primeira infância; cidadania e cultura de paz; acesso à saúde; autonomia da mulher; e educação.

O acordo será válido por 180 dias, podendo ser prorrogado pelos signatários. Não haverá transferência de recursos entre as partes e as atividades serão prestadas em regime de cooperação mútua.