Uso das Forças Armadas

A greve dos caminhoneiros ganhou proporções dramáticas para a população que está desabastecida com combustível e outros produtos.

Na última sexta-feira, o governo vai federal acionou as forças de segurança federais para liberar as estradas e as Forças Armadas serão utilizadas para garantir o abastecimento da população. Para isso, será editada uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), válida até o dia 4 de junho.

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmman, afirmou ainda que o presidente Michel Temer (PMDB) poderá editar um decreto para permitir a requisição de bens, prevista na Constituição, para que alimentos, combustíveis, medicamentos e insumos cheguem à população, em todo o País. (O DS trouxe reportagem na edição de ontem).

A partir de agora os militares têm o respaldo legal para assumir a direção dos caminhões dos grevistas, se assim necessário. “O artigo 5, inciso 25 da Constituição Federal permite a requisição de bens, caso se faça necessário, em condições de pilotar veículo para que o desabastecimento seja contido e voltemos a ter distribuição regular”.

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou que houve redução considerável dos bloqueios de estradas em todo o País. Segundo os números apresentados pelo governo, informados pela PRF, das 938 obstruções e interdições de rodovias, 551 haviam sido liberadas até ontem. O ministro admitiu que a liberação ocorre com menos velocidade do que o esperado.

A situação ainda preocupa, mas é importante que providências sejam tomadas para garantir o abastecimento à população.

O ministro da Segurança disse ainda que a Polícia Federal abriu inquérito e vai ouvir 20 empresários de transportadoras para investigar se fizeram locaute, o que é ilegal e punível com prisão e multa.

Desde sexta-feira, as forças federais já estão atuando para normalizar a distribuição de produtos no País.

A expectativa é de que muitos caminhoneiros respeitem o acordo firmado ontem com o governo federal. Informações da Polícia Rodoviária Federal e do GSI mantém a cúpula do governo informada.

O governo federal está realizando monitoramento minuto a minuto. Postos da Polícia Rodoviária Federal municiam com informações e o Gabinete de Segurança Institucional vai acompanhando minuto a minuto o que vai acontecendo. A expectativa é de que a situação se normalize, uma vez que a situação ficou realmente caótica nesses últimos dias.