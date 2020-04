Uso de máscaras no transporte

Decreto exige o uso de máscaras pela população, sobretudo no transporte público, onde se verifica uma possibilidade de uma aglomeração maior.

O problema é que nem todos os passageiros respeitam a determinação e seguem sem utilizar o acessório obrigatório.

Na edição de ontem, o DS trouxe informação mostrando que cerca de 20% dos usuários do transporte público de Suzano ainda resistem no uso das máscaras. Deixam de respeitar o decreto municipal nº 9.432/2020 que obriga o uso de máscaras e álcool em gel dentro dos ônibus e vans que circulam pela cidade. De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, caso os motoristas, cobradores e auxiliares que descumprirem o decreto, a concessionária de transporte responsável será multada em 300 unidades fiscais do município, que equivalem a R$ 1.041.

É preciso, neste momento, uma conscientização maior por parte desses 20%. Ao utilizar a máscara vão proteger não somente a si próprio como também as pessoas ao redor.

O DS trouxe informação que segundo a Radial Transporte, uma das operadoras de transporte público da cidade, a maior dificuldade da empresa em relação ao decreto municipal ainda é a resistência de alguns passageiros quanto a utilização obrigatória das máscaras.

De acordo com a empresa, uma parte dos passageiros ainda se recusa a usar a máscara.

São, inclusive, agressivos com funcionários da companhia quando orientados para atender as ordens da Prefeitura de Suzano.

A conscientização, nesse momento, é importante. O decreto deve ser cumprido para o bem de todos.

A empresa afirma que a Radial está investindo recursos para proteger tanto a população quanto nossos próprios colaboradores.

De acordo com a empresa, uma nova remessa de máscaras foi distribuída para os colaboradores. Os primeiros a receberem o material de proteção foram os motoristas, cobradores e faxineiros. Esta é outra ação da companhia, que informou que já realiza campanhas de conscientização e distribuição de informativos sobre o novo coronavírus.

Além disso, a empresa disse que intensificou a higienização dos ônibus, e que o Terminal Norte de Suzano ganhou uma equipe de faxina adicional. Todos os veículos também são limpos com álcool em gel durante o trajeto das linhas maiores. A Radial também realizou entrega de cerca de 300 máscaras respiratórias para idosos e a instalação de recipientes de álcool em gel nos terminais para higienização das mãos. Será muito importante que cada um seja consciente neste momento difícil e colabore para que a propagação do vírus seja contida.