Usar máscaras passou a ser uma importante recomendação das autoridades de saúde na luta contra o Covid-19.

Ontem, o governador João Doria anunciou a obrigatoriedade do uso do acessório em todo o estado por pessoas que circularem em espaços públicos, a partir de quinta-feira (7).

A regulamentação caberá às prefeituras, que definirão a fiscalização e a aplicação de penalidades a quem desobedecer a medida.

Portanto, passa a valer a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os meios de transporte público e privado, e agora a medida vale para toda a população, com o objetivo de proteger a população, para que tenham menos possibilidade de serem infectados ou irem a óbito, segundo informou o governador Doria.

A medida será publicada no Diário Oficial do Estado e está alinhada com as ações do Governo do Estado de São Paulo para frear o ritmo de contaminação da Covid-19.

Segundo informações de especialistas, o uso das máscaras diminui a chance de contágio pelo novo coronavírus.

A recomendação já havia sido feita pelo Ministério da Saúde e pela OMS, ainda que com ressalvas.

A recomendação dos especialistas é que todos usem máscaras, mas, se não houver quantidade suficiente para todos, elas devem ser reservadas para os doentes. Eles também ressaltam que devem ser usadas máscaras caseiras, para que não falte aos profissionais de saúde.

Quando as duas pessoas conversam sem máscara, a chance que a pessoa saudável pegue a Covid-19 da pessoa que está doente é muito alta.

No início, as máscaras eram recomendadas somente para pessoas com sintomas e profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Mas, depois, o Ministério da Saúde mudou as recomendações, e a OMS admitiu que, apesar de não serem a solução ideal, os acessórios podem ser uma boa estratégia.

Mas os dois órgãos também ressaltaram que é importante usar máscaras caseiras, para que não falte aos profissionais de saúde.

No início da pandemia, a corrida pelas máscaras e outros itens – como álcool em gel – fez com que esses itens ficassem em falta para as equipes de saúde.

Mas, mesmo agora, a recomendação é que as pessoas façam as próprias máscaras, para evitar que falte nos hospitais e unidades de saúde.

É importante, sobretudo, usar a máscara corretamente e manter as outras recomendações de higiene, como lavar as mãos e evitar levá-las ao rosto.

Uma outra coisa muito importante é que as pessoas, às vezes, usam a máscara com o nariz de fora, não usam a máscara adequadamente. Ou usam a máscara, mas não fazem a higiene adequada das mãos, e ao manipularem a máscara e o próprio rosto, elas estão levando o vírus para se contaminar, afirmam especialistas.