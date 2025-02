Vacina contra a dengue

A dengue é uma doença viral transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. Embora muitas vezes associemos a dengue a sintomas como febre alta, dor de cabeça e dores no corpo, a doença pode representar uma ameaça maior do que pensamos. A grande importância da vacinação contra a dengue não é só para proteger a saúde pessoal, mas também para contribuir para a proteção da saúde pública, evitando a propagação desta doença perigosa.

É importante incentivar a vacinação para evitar mais pessoas contaminadas.

Na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde de Suzano reforçou com a população a importância da vacina para a dengue e a febre amarela às vésperas do carnaval.

A pasta recomenda que os munícipes sem o esquema vacinal completo compareçam a um dos 24 postos da Atenção Básica para não serem acometidos pela doença em possíveis viagens.

A atenção a esse período específico se dá porque o interior de São Paulo vem enfrentando um aumento no número de pessoas diagnosticadas com dengue, registrando ainda o surgimento de casos de febre amarela (endêmica em regiões de mata). Já em Minas Gerais, Estado que recebe muitos turistas nessa época, também se verifica altos índices de infecção por dengue, sendo ainda uma região de alerta para febre amarela. Por se tratar de uma área de Mata Atlântica, somada ao clima de verão, com altos índices pluviométricos, ocorre um aumento na proliferação de mosquitos transmissores.

Individualmente, as vacinas reduzem o risco de doenças graves, reduzindo assim a probabilidade de hospitalização e complicações. Além disso, a vacinação em massa ajuda a reduzir a propagação do vírus e ajuda a proteger toda a população, especialmente os grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos. Eficaz e seguro.

Em relação à febre amarela, a vacina está disponível para pessoas com idade entre nove meses e 59 anos.

Já os idosos com mais de 60 anos devem ser avaliados por um médico antes de receber a vacina. São duas doses para crianças menores de 5 anos e uma dose para todos que estão acima dessa idade.

No caso de crianças menores de 1 ano, cuja cobertura vacinal é preconizada pelo Ministério da Saúde, Suzano registrou 82,75% em 2023 e 82,10% em 2024.