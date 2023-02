A vacinação contra a Covid-19 se mostrou eficaz e conseguiu reduzir casos e mortes da doença.

O atendimento teve início com idosos, passou para outros grupos e faixas etárias e agora é reforçado para crianças.

Na semana passada, a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a aplicação de vacina para crianças entre seis meses e 2 anos contra o novo coronavírus (Covid-19).

Todas as unidades de saúde do município vão efetuar a imunização das 8 às 15 horas, às segundas, quartas e sextas-feiras. Para garantir a aplicação, os responsáveis devem apresentar RG, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), comprovante de residência e carteirinha de vacinação

De acordo com a Prefeitura, a expansão do público contemplado foi possível graças à entrega de novos lotes.

Anteriormente, Suzano já havia imunizado crianças com comorbidades desta mesma faixa etária, por meio de agendamentos com a “xepa da vacina”. Agora, nesta nova etapa, os pequenos receberão o imunizante Pfizer baby, que é destinado exatamente para este grupo de pessoas.

O Ministério da Saúde recomenda a vacinação. A recomendação passou pela avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), que deu parecer favorável à incorporação do imunizante no SUS.

As crianças com comorbidades terão prioridade, como já estava ocorrendo desde outubro deste ano. Para crianças sem comorbidades, será realizada a imunização por faixa etária, seguindo essa orientação:

Nesta semana também teve início a aplicação da terceira dose de reforço da vacina. Crianças entre 5 e 11 anos passam a ser contempladas com a Pfizer pediátrica na nova etapa do cronograma vacinal, ao passo que aquelas entre 3 e 4 anos, também incluídas, poderão receber a CoronaVac.

No caso destes públicos específicos para reforço, o atendimento será feito nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs) Eduardo Nakamura, Vereador Marsal Lopes Rosa, Vereador Octacilio de Carvalho Schiavi, Dr. Isack Oguime, Prefeito Alberto Nunes Martins – CSII, Professor João Olímpio Neto, Adelzuita Ferreira dos Santos, Palmeiras e Tabamarajoara. Os endereços destes e todos os outros estabelecimentos de saúde podem ser verificados por meio do link https://www.suzano.sp.gov.br/web/saude/unidades-basicas-de-saude/lista-de-enderecos/

Este é, sem dúvida, um momento importante para reforçar ainda mais a vacinação das crianças com o novo lote de imunizantes.