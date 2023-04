Vacinação contra gripe

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe começou nesta segunda-feira (10) e as cidades da região vão seguir cronograma do Ministério da Saúde.

Segundo a pasta federal, a meta é vacinar, até 31 de maio, pelo menos 90% do público prioritário para a imunização, que soma 81,8 milhões de pessoas.

Entre os alvos da campanha estão pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a cinco anos de idade, trabalhadores da saúde, professores, gestantes e puérperas.

De acordo com informações da Agência Brasil, também fazem parte do público prioritário povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, profissionais das forças de segurança e salvamento, militares, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, profissionais do sistema penitenciário, pessoas privadas de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas.

Neste ano, todos os segmentos prioritários serão imunizados ao mesmo tempo. O Ministério da Saúde estima vacinar 79,5 milhões de pessoas em todo o país e, por isso, distribuiu 80 milhões de doses.

No Estado de São Paulo, onde apenas 69% do público-alvo foram imunizados no ano passado, a meta é atingir 18,4 milhões de pessoas neste ano. No estado do Rio de Janeiro, espera-se vacinar 6,9 milhões de pessoas.

Segundo o secretário municipal do Rio de Janeiro, Rodrigo Prado, apenas na capital fluminense são 237 postos de vacinação, funcionando de segunda a sexta-feira, em horário comercial, e aos sábados de manhã.

O objetivo da vacina contra a Influenza é reduzir a circulação do vírus da gripe e evitar o agravamento de doenças como pneumonia, sinusite e até problemas cardíacos, principalmente em crianças, idosos e portadores de doenças crônicas.

Por esse motivo, e por conta das baixas temperaturas registradas nos últimos dias, a Secretaria Municipal de Saúde ressalta para a importância de todos os grupos vacináveis procurarem um posto de saúde mais próximo de suas residências para garantir a imunização.

A influenza (gripe) é sabidamente uma doença que pode cursar com um amplo leque de manifestações, variando de quadros bem leves a muito graves, sendo que nesse último caso, pode resultar em hospitalização e até morte. Alguns grupos, como crianças pequenas, idosos e pessoas com certas condições de saúde, correm maior risco de desenvolver essas complicações graves.

Para esses grupos de risco, é especialmente importante ser vacinado, pois esta é a melhor maneira de se prevenir contra a gripe e suas complicações.1 Com a vacinação, há redução não apenas na chance de desenvolver a doença, mas também diminuição das consultas médicas, faltas ao trabalho e à escola, assim como nas hospitalizações e mortes relacionadas à gripe.