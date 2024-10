Vagas em creche

O desafio de criar novas creches nas cidades foi um dos temas presentes nas sabatinas realizadas pelo DS com os candidatos a prefeito das cidades da região.

Em Suzano, o assunto também foi colocado na mesa. Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que a Secretaria de Educação de Suzano estima para o próximo ano a oferta de 3.404 vagas em creches e pré-escolas da cidade.

É uma iniciativa importante, mas que terá de ser ainda mais ampliada para zerar o déficit.

A pasta explica que a quantidade final de vagas para 2025 só poderá ser determinada após o término do período de inscrições para pedidos de matrícula, que se encerram em março do próximo ano, e com a movimentação dos atuais matriculados para as próximas etapas de ensino.

No entanto, esse número pode variar de acordo com as movimentações dos alunos da rede municipal. Há planos para ampliar a capacidade das creches existentes, com previsão de um novo chamamento público, possibilitando novos convênios e a ampliação de salas nas creches municipais já existentes. A Secretaria trabalha com um rol de priorização, conforme a Instrução nº 14/SME/24, de 13 de agosto de 2024, para alocar as vagas prioritariamente para as famílias interessadas.

A prioridade será dada para: crianças acompanhadas pelo Programa Prevenir a Violência Escolar (PVE); famílias inseridas em programas de transferência de renda; crianças com deficiência; crianças cujo cuidador primário esteja em tratamento por deficiência ou doença, temporária ou permanente; famílias monoparentais; famílias com renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo; e crianças que tenham irmãos matriculados na rede municipal de ensino.

Para garantir a qualidade do atendimento nas creches, considerando o aumento previsto no número de vagas, a pasta destaca que haverá formação continuada dos profissionais, ambientes acolhedores e seguros, avaliação e monitoramento, participação da comunidade, educação inclusiva, feedback dos pais, além de programas de saúde e nutrição, entre outros.

Não há dúvida de que a geração de novas vagas é grande. passa por investimentos, parcerias e gestão no setor educacional.