Vagas para obra do Rodoanel

O DS trouxe, na edição desta quinta-feira (11), reportagem motrando que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano está com 956 vagas de trabalho abertas, distribuídas em 127 profissões. Destas, 108 são destinadas à obra do Complexo Viário do Alto Tietê, que prevê a construção de novas alças no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) na cidade.

Com investimento de R$ 1 bilhão, provenientes do Governo do Estado de São Paulo, as obras do Complexo Viário do Alto Tietê estão previstas para começar em 60 dias, segundo o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini. Trata-se da tão esperada alça do Rodoanel, em Suzano.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (3), no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré, em Suzano, quando foi assinado o convênio entre a Prefeitura de Suzano e a Secretaria Estadual de Parcerias em Investimentos.

A obra contempla um pedido antigo da cidade, a alça de acesso no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021), que será construída na Avenida Brasil e passará sobre a linha férrea. O projeto também contempla a adequação das linhas locais para recebimento do tráfego, incluindo a implantação de uma nova passarela de pedestres. Após o início das obras, a previsão é que seja entregue em 24 meses.

Ou seja, as obras vão gerar empregos importantes para a cidade. As oportunidades são divulgadas por meio do programa “Suzano Mais Emprego” (suzanomaisemprego.com.br).

As vagas abertas para os serviços no anel viário envolvem ajudante geral (88), carpinteiro (10) e armador de ferragens (10). A exigência para cada uma das três funções é de que o candidato tenha pelo menos ensino fundamental. A expectativa é de que o futuro recrutamento marque o início oficial da obra, confirmada em março deste ano. Segundo o governo estadual, ao longo dos próximos anos devem ser gerados cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos.

O novo complexo de alças, fará a interligação das cidades da região junto ao Rodoanel. De acordo com a concessionária SPMar, responsável pelo projeto e execução da obra, o complexo beneficiará 1,6 milhão de pessoas, fazendo uma ligação direta entre a rodovia e a região do Alto Tietê. É uma obra muito importante porque vai alterar o cenário em Suzano e garantir desenvolvimento.