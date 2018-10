Valorização do servidor

O servidor público é considerado o pilar da gestão pública e, por isso, a principal diretriz de uma administração municipal tem de buscar como principal diretriz a valorização do funcionalismo. Seja promovendo ações de formação e preparação de gestores, criando políticas em diversas áreas, da assistência social ao lazer, o objetivo é sempre manter o servidor satisfeito com a missão de atender as demandas da sociedade.

Um município, Estado ou nação tem em seu alicerce o esforço, dedicação e trabalho de milhares de servidores públicos.

Estes cidadãos carregam consigo a responsabilidade de estabelecer um elo entre o Poder Público e a sociedade, prestando serviços essenciais à população.

Na semana passada, a Prefeitura de Poá anunciou benefícios aos funcionários da administração municipal em homenagem ao Dia do Servidor Público, que será comemorado amanhã.

Entre as medidas estão antecipação de pagamento do salário neste mês; antecipação do pagamento do 13º salário no dia 30 de novembro; e reajuste salarial de 5%.

Os servidores vão receber esse aumento salarial no dia 30 de novembro. Nesta data, a Prefeituera também vai antecipar e depositar, em parcela única, o valor do 13° salário.

Em julho, foi concedido aumento de mais de 20% no vale alimentação elevando o valor para R$ 335.

O servidor público é um servidor do público, do povo e da sociedade. Servir a sociedade é o compromisso maior do servidor público.

Especialistas afirmam que o servidor público pode contribuir muito para o crescimento e desenvolvimento do município, estado e País mediante a suas ações, visando atender às solicitações do cidadão sempre que possível e que deve esforçar-se para fazê-lo, com disposição e desprendimento, profissionalismo, transparência e, principalmente, imparcialidade.

Servidor público qualificado, capacitado e dedicado é o melhor investimento que a sociedade pode fazer, pois garante uma Gestão Pública eficiente e eficaz, trabalhando exclusivamente em prol do cidadão.

A iniciativa adotada pela Prefeitura de Poá é importante porque valoriza o servidor e cria, cada vez mais, um “ânimo maior de atuação” diante do cidadão.

Não há dúvida de que o trabalho de valorização contribui para o desenvolvimento eficaz da administração.