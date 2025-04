Veículos durante o feriado

A Operação Semana Santa 2025 nas rodovias busca garantir mais segurança aos motoristas e passageiros durante o feriado.

São intensificadas as fiscalizações nos trechos com maior risco de acidentes, priorizando condutas de risco como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, uso de celular ao volante, embriaguez e transporte irregular de crianças.

Também são reforçadas as ações voltadas para motociclistas e condutores de veículos de carga e transporte de passageiros.

Em todo o País, o planejamento da operação foi elaborado com base na análise de dados de sinistros registrados em anos anteriores. Segundo os levantamentos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca da metade dos acidentes graves poderiam ser evitados com maior atenção por parte dos condutores.

Em São Paulo, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Governo de São Paulo, inicia a Operação Páscoa/Tiradentes nesta quinta-feira (17), com duração até segunda-feira (21). Durante esse período, cerca de 300 mil veículos devem circular pelas principais rodovias do Estado sob a gestão do Órgão.

Para garantir a segurança e fluidez do tráfego, o DER-SP implementará ações operacionais com maior agilidade e eficiência, oferecendo apoio contínuo aos motoristas.

Serão mobilizados cerca de 1.300 colaboradores e 350 veículos, dos quais aproximadamente 250 colaboradores e 70 veículos atuarão na região litorânea e serrana. Os demais serão alocados em outras localidades do Estado.

O DER-SP trabalhará para garantir viagens seguras e tranquilas durante o feriado, priorizando a segurança de motoristas e passageiros.