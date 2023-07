Para a realização de obras nos municípios, as prefeituras precisam contar com a arrecadação de impostos na cidade, mas também de apoio as vezes da iniciativa privada, e principalmente do Governo do Estado e Federal.

Nas cidades da região não seria diferente. Os municípios buscam ajuda do governo estadual, principalmente, para construir equipamentos de saúde, mobilidade e sistemas de segurança.

Um importante investimento proporcionado pelo governo estadual é o Desenvolve SP. Um programa que empresta verba para a construção de obras.

O programa Desenvolve SP é uma instituição financeira do Governo do Estado de São Paulo que oferece as melhores opções de financiamento para transformar o projeto de crescimento da sua empresa em realidade.

Com prazos longos e as taxas de juros mais competitivas do mercado, a Desenvolve SP apoia o desenvolvimento das pequenas e médias empresas paulistas, incentivando o crescimento da economia e a geração de emprego e de renda em São Paulo.

As opções de crédito da Desenvolve SP atendem todas as necessidades da empresa, financiando os projetos de investimento em ampliações e modernizações, a aquisição de máquinas e equipamentos e projetos inovadores.

Na última semana o DS trouxe reportagem sobre as prefeituras da região que solicitaram verbas ao Desenvolve SP.

O programa destinou a quatro cidades do Alto Tietê R$ 46.911.205,79 em abril deste ano, conforme dados divulgados pelo banco de desenvolvimento do Governo do Estado.

Suzano foi o município que mais recebeu verba do Desenvolve SP. A cidade recebeu R$ 28.804.126,36 em abril deste ano.

Mogi das Cruzes é a segunda, com R$ 16.421.919,43 recebidos por meio do programa estadual.

Fecham a lista Santa Isabel, que recebeu R$ 1.250.000 e Guararema, com R$ 435.160,00 recebidos.

O programa é de extrema importância para as prefeituras pois ajuda na realização de obras.

As cidades, por exemplo, carecem de equipamentos da saúde. O Desenvolve SP pode ajudar as prefeituras com empréstimos para a construção de UBS, UPA e até mesmo hospitais.