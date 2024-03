Viaduto na Índio-Tibiriçá

O DS trouxe, na edição de domingo, informação importante sobre uma nova obra de mobilidade em Suzano.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) iniciou estudos, em conjunto com MRS Logística S/A, para implantação de viaduto na Rodovia Índio-Tibiriça (SP-31), em Suzano, com objetivo de transpor a via férrea em desnível.

Uma obra de extrema importância para garantir segurança a pedestres e o escoamento no trânsito local.

Segundo apurou a reportagem, a medida fará parte do futuro projeto de duplicação da SP-31, que visa ordenar o fluxo local e ampliar a capacidade da via com pista dupla, garantindo mais fluidez no tráfego e maior segurança aos usuários.

O projeto ainda está em desenvolvimento pela MRS Logística, empresa responsável pelo transporte de carga no Estado de São Paulo.

O jornal apontou também que o viaduto ficará localizado no cruzamento das linhas da MRS com o Distrito de Palmeiras, no bairro Recanto Feliz, já na chegada do centro comercial do distrito.

Além do projeto estar em fase de desenvolvimento, a empresa afirmou estar em “constante alinhamento com a Prefeitura de Suzano e o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) para melhor atender às necessidades dos usuários do sistema viário local, alinhados às expectativas do Poder Público”.

A MRS informou que não consegue dar detalhes da obra, como data de início, valor de investimento e prazo para término. Essas informações só serão passadas quando o projeto estiver concluído e aprovado pela Prefeitura e DER.

Por ser uma via estadual, a obra é de responsabilidade da MRS com o DER, de acordo com a Prefeitura. A administração informou, ainda, que “deve ser apenas comunicada a respeito conforme o andamento do projeto e ser acionada em caso de alguma necessidade pontual”.

A Prefeitura explicou que o projeto prevê a eliminação da passagem de nível presente na linha férrea de transporte de carga e garantir uma maior segurança no trânsito local.

Agora é acompanhar para ver o projeto finalmente sair do papel. Suzano vem recebendo obras de mobilidade importantes e, somadas a construção do viaduto na SP-31, podem melhorar ainda mais a vida da população de Suzano.