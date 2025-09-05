O DS trouxe, na edição desta quinta-feira (4), reportagem mostrando que a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana realiza vistoria periódica das 140 vans do transporte complementar que atendem a cerca de 40 mil munícipes de todas as regiões da cidade.

Um trabalho importante para conferir de perto as condições dos veículos, que transportam uma quantidade importante de passageiros.

O trabalho tem de ser realizado periodicamente para evitar reclamações e garantir, sobretudo, a segurança de todos os moradores de Suzano que utilizam o meio de transporte para se locomover na cidade.

Por tudo isso é necessário que os permissionários deste serviço compareçam com seus veículos até sexta-feira da próxima semana (12/09) à sede da pasta, na rua José Corrêa Gonçalves 152, no centro. O trabalho ocorre de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas.

No momento da inspeção, são verificadas a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a Certidão de Prontuário, o comprovante de residência, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), o laudo do tacógrafo, a certidão de débitos municipais, o atestado de antecedentes criminais e o seguro de passageiros de todos que trabalham neste serviço. Nos veículos, é realizada a inspeção completa nos itens de segurança, incluindo pneus, carroceria, tacógrafo, bancos, rampa de acessibilidade e iluminação.

O DS mostrou também que a não realização da vistoria ou o não comparecimento pessoal do permissionário impedirá a renovação do alvará, implicando na adoção de medidas administrativas para suspensão das atividades. Já o cumprimento das exigências e adequação às leis de trânsito manterá os permissionários aptos a seguirem com os serviços na cidade.

Ao mesmo tempo que ocorre a vistoria periódica, as equipes da secretaria continuarão nas ruas para garantir a manutenção das ações de fiscalização do transporte complementar, observando a movimentação das vans e os terminais de passageiros.

A vistoria do transporte público é essencial para garantir a segurança dos passageiros, motoristas e pedestres, pois verifica as condições de conservação e funcionamento dos veículos, prevenindo acidentes causados por falhas mecânicas ou estruturais. Além disso, assegura que o transporte coletivo atenda às normas ambientais de emissão de poluentes e cumpre requisitos contratuais para a circulação legal, contribuindo para um transporte eficiente e confiável.

Em Suzano, esse trabalho é promovido de maneira contínua, para preservar as boas condições de uso desse sistema, evitando irregularidades nas vans, nas linhas que devem ser cumpridas por cada veículo e na documentação dos profissionais.

A vistorias nessas 140 vans que circulam pelos bairros se soma aos trabalhos que já foram desenvolvidos no ano pela pasta junto à frota de táxis, realizados em março, e do transporte escolar que atende aos alunos da rede de educação pública e privada de Suzano, que aconteceram nos meses de janeiro e de julho. Nesses casos, também são avaliados os documentos dos responsáveis e as condições gerais de conservação, incluindo pneus, luzes e assentos dos veículos.