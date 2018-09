A população deixou de esperar somente do Estado, a garantia pela sua segurança. Desta forma, cria ferramentas de tentar expandir a sensação de segurança.

Na semana passada, o DS publicou reportagem mostrando que o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Palmeiras lançará o programa "Vizinhança Solidária Rural" e reivindicará a falta de policiamento, além da má sinalização das vias públicas no bairro Quinta Divisão.

Esse trabalho comunitário é, sem dúvida, muito importante para integrar moradores de bairros no alerta contra os crimes.

De acordo com a entidade, cerca de 15 mil famílias serão contempladas no programa. No encontro, marcado para hoje também será discutido a instalação de uma antena com sinal de celular e internet para beneficiar os moradores da região.

Especialistas tem afirmado que o Programa Vizinhança Solidária (PVS) tem se sagrado como uma das mais eficientes ferramentas de Polícia Comunitária voltada para a mobilização social em prol do fortalecimento da Cultura de Paz.

O Programa, resultante da parceria da Polícia Militar com a comunidade tem como principal objetivo suscitar na sociedade o que é essencial nas relações humanas: a integração entre as pessoas, a preocupação mútua e a sensação de pertencimento, pois ninguém está sozinho. Como consequência desta mobilização e modelagem social tem-se a “minimização das aflições, melhora da sensação de segurança redução real e matemática da criminalidade”.

O atual modelo social impeliu a sociedade contemporânea a confinar-se em suas casas, aprisionando-as virtualmente aos seus computadores portáteis televisores e telefones celulares, seja pela imersão desenfreada em redes sociais, seja pela dependência advinda da sucessão do alimento imaginativo dos seriados e outros.

Em Suzano, o programa "Vizinhança Solidária Rural" funciona da mesma forma que o programa "Vizinha Solidária", por meio de monitores de segurança que serão instalados nas ruas e estarão ligados direto com a base da Polícia Militar (PM) de Palmeiras. Os aparelhos serão capazes de saber todas as informações dos moradores locais. No entanto, nesta nova iniciativa, que será lançada na Quinta Divisão, será incluso uma nova "arma": o GPS Caipira.

A novidade servirá na hora de atendimento a população. Como a região sofre com a má sinalização de ruas, onde muitas delas não têm placas, o GPS Caipira servirá para mostrar o endereço correto da ocorrência aos órgãos públicos, seja para casos de polícia, saúde, entre outros.

É importante que o serviço seja efetivo e garanta para a sociedade benefícios.