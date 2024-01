Volta às aulas Humanitarian: veja como economizar na compra de mochilas e calçados no Alto Tietê

Se engana quem pensa que as compras de volta às aulas acabam com a lista de material escolar. Mochilas, lancheiras e até mesmo os calçados são alguns dos itens essenciais aos estudantes nesse momento.

Para economizar na hora de comprar esses produtos, uma dica é procurar grandes redes do varejo, como a Humanitarian Calçados, que também tem lojas em Suzano e Mogi das Cruzes.

“Nós comercializamos produtos das principais marcas do mercado em nossa rede de lojas. Por essa excelente relação com a indústria, conseguimos garantir aos clientes uma variedade enorme de mochilas e calçados, com diferentes faixas de preço”, explica o gerente de marketing da Humanitarian, Rafael Sandrão.

É por esse relacionamento e credibilidade que a Humanitarian consegue, por exemplo, vender mochilas com personagens infantis, as preferidas das crianças, com preços a partir de R$ 129,99. Há ainda lancheiras por R$ 79,99 e opções de tênis infantis a partir de R$ 89,99.

Mochilas e calçados também servem para os jovens expressarem seu estilo e personalidade. Foto: Divulgação

Para os adolescentes, as mochilas de marcas esportivas, que sempre costumam agradar, estão à venda por R$ 149,99. Nas lojas Humanitarian, há também mochilas juvenis por R$ 139,99 e tênis casuais a partir de R$ 99,99.

Condições de parcelamento também são favoráveis em grandes redes como a Humanitarian. Foto: Divulgação

“Além dos bons preços, a Humanitarian conta com o cartão HTN, que é um meio de pagamento próprio e permite aos clientes o parcelamento das compras em até dez vezes fixas”, destaca Rafael.

Em Suzano, a loja Humanitarian fica na rua General Francisco Glicerio, 400, no Centro. Já em Mogi das Cruzes, a unidade fica na rua Doutor Deodato Wertheimer, 1389, também no Centro.

A Humanitarian

Fundada em 1980, a rede Humanitarian tem mais de 50 lojas, atuando em mais de 30 cidades distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. A empresa se destaca entre as maiores do segmento de calçados no Brasil.

A Humanitarian comercializa as principais marcas do mercado e mantém um intenso relacionamento com a indústria, o que garante as melhores ofertas aos clientes. A rede também desenvolve produtos internamente, comercializando linhas exclusivas de calçados.

Para encontrar a loja Humanitarian mais próxima de você, basta acessar o site:

https://humanitarian.com.br/lojas-humanitarian/.