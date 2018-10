Volume das represas

O período de chuvas vai contribuir diretamente para que o Alto Tietê consiga um volume maior de abastecimento de suas represas.

Desta forma, a tendência é afastar de vez um risco de crise hídrica, como os vividos anos atrás em São Paulo.

A situação de normalidade nos reservatórios pode ser observado a partir do percentual de abastecimento.

O DS trouxe reportagem na edição de ontem mostrando que o volume operacional dos mananciais da região está em 48,7%, conforme dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

O índice está 2,1% mais alto em comparação ao mesmo período do ano passado.

As taxas estão abaixo do esperado, mas não são alarmantes. O cenário crítico foi observado durante a crise hídrica, entre 2014 e 2016.

O atual volume total dos mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é de 44,4%.

De acordo com especialistas, a ausência de chuvas tende a ser o principal fator para o desabastecimento.

Com as condições atuais e com o que se prevê para os próximos meses, não se poderia falar na volta de uma crise hídrica, conforme especialista ouvida pelo DS na edição de ontem.

Apesar de descartar a possibilidade é preciso manter atenção quanto à economia de água neste período de chuvas irregulares.

Uma especialista classificou, em entrevista ao DS, o último verão como ruim, com chuva abaixo do normal, mas a primavera tem sido apropriada.

Segundo a Sabesp, em 2013, quando surgiram os primeiros alertas de problemas com o abastecimento de água, o volume do Cantareira era de 61,5% de sua capacidade de armazenamento. Nesse período, o sistema administrado pela Sabesp sofreu, de acordo com especialistas, da má gestão do governo.

A falta de estrutura e proteção aos mananciais levam à região metropolitana de São Paulo a iminência de mais uma crise hídrica, avaliam especialistas.

A expectativa é de que a chuva do verão seja satisfatória e quando isto não ocorre preocupa, pois tecnicamente não há chance de recuperação do nível com a chuva do outono e do inverno.

Composto por seis represas, que juntas têm uma capacidade de armazenamento de quase 1 trilhão de litros de água, o Cantareira é, segundo a Sabesp, o maior sistema produtor da região metropolitana de São Paulo. As represas Jaguari, Jacareí, Cachoeira e Atibainha estão localizadas na Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), enquanto que as represas Paiva Castro e Águas Claras localizam-se na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê.

É importante que o trabalho seja efetivo, por parte das autoridades hídricas, para garantir o abastecimento sem interrupções para os milhares de moradores da região.