O DS trouxe, na edição desta quarta-feira (19), reportagem mostrando que as cidades do Alto Tietê receberão R$ 578.689,75 destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social. O repasse será enviado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo.

Em todo o Estado, o Governo de São Paulo vai repassar R$ 15,4 milhões a 604 municípios paulistas para garantir o atendimento de necessidades básicas e urgentes de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social temporário. O dinheiro já está disponível, e os municípios podem requerer os recursos por meio do sistema PMASWeb, ferramenta de planejamento das ações da política de assistência social dos municípios paulistas.

Os recursos serão destinados pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) para cofinanciar os chamados Benefícios Eventuais (BEs). Esses benefícios são uma forma de proteção social temporária, complementar às ações da política de assistência social, para cidadãos e famílias em virtude de nascimento, morte ou calamidade pública.

O Governo do Estado de São Paulo informou que está comprometido com todos os paulistas, e compreende a necessidade de um olhar especial em relação aos mais vulneráveis.

No Alto Tietê, as cidades que têm o maior valor a receber são Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba. Todos vão ter um repasse de R$ 107.830,80, valor igual aos das maiores cidades do Estado, como São Paulo e Guarulhos.

Logo depois aparecem com Ferraz de Vasconcelos, recebendo um repasse de R$ 74.262,02, e Poá, com R$ 73.533,35. Arujá receberá R$ 32.745,98 e Santa Isabel tem direito a uma verba de R$ 32,129,11.