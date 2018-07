12 atletas suzanenses de vôlei sentado vão disputar campeonato mundial a partir de domingo na Holanda

Doze atletas do vôlei sentado do Sesi-SP, que são de Suzano, foram convocadas pela seleção brasileira e integram os times que vão disputar o campeonato mundial da modalidade. A equipe feminina é composta por mais de 50% de atletas do Sesi, sete no total, dentro de um time de 12. Já a equipe masculina contempla cinco atletas da instituição. As competições acontecem entre os dias 15 e 22 de julho em Arnhem, na Holanda.

Entre as atletas do Sesi-SP convocadas, seis conquistaram o bronze da modalidade na última edição dos Jogos Paralímpicos, Rio 2016. São elas: Edwarda Dias, Gizele Costa, Janaina Petit, Laiana Batista, Nathalie Filomena, Suellen Dellangélica. A novata no mundial e na equipe Sesi é a atleta Ágata Godoy.

“Na última edição do mundial, a seleção feminina se classificou na 6ª colocação. Com o reforço na equipe, tendo como integrantes as donas do bronze Paralímpico, nossa expectativa é que elas disputem lugar no pódio”, relata Ronaldo Oliveira, orientador de esporte Paralímpico e técnico da equipe feminina de vôlei sentado do Sesi-SP.

Com a equipe masculina, a expectativa é que tragam para o Brasil a medalha de ouro, já que no último mundial, realizado em 2014 na Polônia, o time foi vice-campeão, em uma seleção com um atleta Sesi-SP na quadra. “Pelas condições que o Sesi-SP oferece de treinamento e estrutura, os nossos atletas convocados têm tudo para fazer do time Brasil vitorioso”, afirma Ronaldo Oliveira.

Para a edição de 2018 do mundial, os atletas convocados são: Leandro Santos, Renato Leite, Wellington Platini. Também na lista o estreante no mundial, Daniel Yoshizawa, além de Fabrício da Silva, pela segunda vez no campeonato, foi estudante da escola SESI de Santos e também passou pelo SENAI. A equipe masculina que vai para o mundial é comandada pelo técnico Célio Mediato, que também está à frente do time da modalidade.

Atualmente as equipes brasileiras, masculina e feminina, de vôlei sentado ocupam o 7º lugar no ranking mundial, liderado pela Holanda em ambas as categorias.