A 1ª Taça Condemat de Futsal chega à fase decisiva neste sábado (9) com a disputa da semifinal a partir das 16 horas, no ginásio do SESI Mogi das Cruzes, coma participação dos times das cidades de Arujá, Guararema, Poá e Santa Isabel.

O primeiro confronto, às 16 horas, será entre Santa Isabel x Guararema. Às 17 horas jogam Arujá x Poá. Os campeões dos dois jogos disputarão o título da 1ª Taça Condemat de Futsal no próximo dia 16, no Ginásio Roberto David, na cidade de Suzano, em rodada válida também para definir o terceiro colocado.

“O calendário dos jogos precisou ser adiado em razão da paralisação dos caminhoneiros e, com isso, os times semifinalistas tiveram mais tempo para se preparar. Portanto, a expectativa é de que as duas partidas sejam de alto nível e muito disputadas. Afinal, o que vale é o título de campeão de futsal do Alto Tietê”, ressalta Fausto Pizzolato, coordenador da Câmara Técnica de Esportes do Condemat.

A Taça Condemat de Futsal teve início em abril, com a participação de 10 cidades – Arujá, Biritiba Mirim, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. No site www.condemat.sp.gov.br estão disponíveis os vídeos das 20 partidas realizadas pela primeira fase do torneio.