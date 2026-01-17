Envie seu vídeo(11) 4745-6900
sábado 17 de janeiro de 2026

Jornal Diário de Suzano - 17/01/2026
Esportes

1° Festival Minivôlei do Suzano reúne 200 pessoas na Arena

Evento teve jovens de 8 a 13 anos disputando jogos e participando de atividades recreativas no ginásio do Parque Max Feffer

17 janeiro 2026 - 15h32Por de Suzano
1° Festival Minivôlei do Suzano reúne 200 pessoas na Arena1° Festival Minivôlei do Suzano reúne 200 pessoas na Arena - (Foto: Divulgação/Suzano Vôlei)

O Suzano Vôlei promoveu na manhã deste sábado (17/01) a edição inaugural do "Festival Minivôlei", reunindo aproximadamente 200 pessoas para a prática esportiva e recreativa na Arena Suzano, dentro do Parque Max Feffer.

Sob a coordenação dos professores do projeto "Futuro Campeão", iniciativa socioesportiva conveniada pela Prefeitura de Suzano, o Clube do Alto Tietê garantiu uma manhã de atividades, jogos e desafios para todos os alunos e não-alunos participantes. A quadra da Arena, tipicamente reservada à equipe profissional do Suzano, virou uma área com seis quadras de "Minivôlei" com dimensões reduzidas, espalhando as crianças e aumentando a quantidade de jogos recreativos disputáveis.

Ao lado do piso de jogo, o Suzano também preparou desafios técnicos de fundamentos ao jovens, entre eles, atividades de toque, levantamento, salto e ataque. Ao final de cada tentativa, os jovens somavam pontos que poderiam ser trocados por cortesias entregues em parceria com os patrocinadores do projeto, a Smart Fit do Suzano Shopping e o Hospital Saint Nicholas.

O momento recreativo, inclusive, contou com o prestígio de parte do elenco adulto do Suzano que, ao longo do dia, esteve em preparação para o jogo de domingo (18/01) contra o Vôlei Guarulhos Bateubet. Entre eles, o oposto Gabriel Gomes e os auxiliares técnicos Crystal Sant'anna e Marcel China foram alguns dos visitantes que fizeram fotos e conversaram com as crianças e seus responsáveis.

O professor da iniciativa e auxiliar técnico da equipe profissional, Alberto Pedra, destacou que as crianças brincaram e se divertiram com a prática esportiva segura, algo fundamental para o Clube. "Aqui, buscamos aplicar metodologias pedagógicas que garantam diversão e aprendizado no voleibol, e o festival foi mais uma amostra de que esse esporte tem um viés de inclusão, união e, mais ainda, de crescimento para as crianças. Além do talento individual, visamos sempre a evolução dos jovens enquanto indivíduos", comentou.

Por sua vez, a gerente-geral do projeto, Ana Paula Ferreira, ressaltou que entregar experiências positivas aos jovens tem sido um dos principais objetivos do "Futuro Campeão" e, mais uma vez, essa meta foi atingida. "Foi a primeira vez que a grande maioria desses meninos e meninas puderam pisar aqui na quadra da Arena e jogar voleibol. Celebrar o primeiro ano de atividades do projeto Futuro Campeão e oferecer essa oportunidade a todos foi muito especial, por isso, em nome de todo o Clube, agradeço o prefeito Pedro Ishi, o secretário de Esportes e Lazer, Nardinho, e todos os envolvidos na promoção deste projeto social", apontou.

Deixe seu Comentário

