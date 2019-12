2º Treinão Solidário reúne 400 atletas no Jardim Maitê em Suzano

O bairro Jardim Maitê, na periferia de Suzano, reuniu cerca de 400 atletas na manhã de domingo, dia 22 de dezembro, durante o evento 2º Treinão Solidário, organizado pela Associação Esperança e Destino e o grupo Juntos Correndo Pelo Bem. A iniciativa teve como objetivo arrecadar fundos e pacotes de bolacha para a instituição, que tem sede no bairro, além de dar visibilidade à região carente da cidade. Os organizadores também conseguiram angariar donativos que foram revertidos ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Suzano.

De acordo com a diretora da Associação Esperança e Destino, Graziella Porfirio a realização da corrida no Jardim Maitê causa um impacto positivo no bairro, já que trata-se de um evento esportivo que mexe, além de tudo, com a auto estima dos moradores. “É tão gratificante ver moradores nos agradecendo pela realização do evento. Nós estamos aqui com a associação todos os dias e ver toda aquela movimentação positiva em um domingo de manhã não tem preço”, detalhou.

A largada foi na estrada do Areião, bem no coração do bairro. Os participantes optaram por trajetos de 5 e 10 quilômetros. Teve ainda a corrida kids. Toda a estrutura, como barracas e postos de atendimento foi montada no campo de futebol do Maitê. Ainda segundo Graziella, o dinheiro das inscrições e as bolachas serão revertidos à associação. “Este dinheiro nos dá condições de manter o projeto pelos próximos três meses, ou seja, custos com aluguel e demais despesas. E não é só isso, sabe? Só o fato de ver aqui no Maitê atletas de, ultramaratonistas de São Paulo, interior, baixada santista... ver os moradores envolvidos com o evento. É isso que nos deixa realizados”, explicou.

Esperança e Destino é uma ONG de assistência à criança e adolescente, no bairro do Jardim Maitê. Atualmente, a instituição atende 130 crianças e adolescentes no contra turno da escola formal. São aplicadas oficinas de arte como ferramenta de transformação e inclusão social. OS participantes têm oficinas artísticas de street dance, ballet, circo música e teatro. A ONG visa a transformação social, já que o bairro é um dos mais carentes da cidade de Suzano.