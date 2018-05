3 mil novas vagas para natação e hidroginástica serão abertas

A Prefeitura de Suzano divulgou na noite de sexta-feira (18) que vai abrir 3 mil novas vagas para natação e hidroginástica a partir do mês de agosto. A previsão é que as aulas sejam realizadas no Parque Max Feffer e no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão. O anúncio foi feito pelo secretário de Esportes e Lazer da cidade, Arnaldo Marin Junior, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, durante o sorteio dos 680 suzanenses que vão fazer aulas gratuitas das atividades aquáticas no município.

Segundo Marin Junior, a abertura de novas vagas deve-se a alta procura por aulas de natação e hidroginástica na cidade. “Em 2 de maio demos início às inscrições de suzanenses que se interessavam em participar das atividades aquáticas e 15 dias depois contabilizamos 6.099 cadastros. Visto a demanda, a prefeitura passou a estudar a ampliação de vagas para atender a população e, com a reabertura das piscinas do Max Feffer e do Suzanão, conseguiremos oferecer mais 3 mil vagas”, detalhou.

Durante o evento de sorteio desta sexta-feira, que contou com a presença de mais de mil pessoas, o titular do Esporte de Suzano reforçou que a distribuição das 680 vagas obedeceu aos critérios de faixas etárias e períodos (manhã, tarde e noite), com o uso de nove urnas que receberam os nomes dos inscritos, que foram sendo declarados e reunidos para anotação nos prontuários. “Realizamos um sorteio público com toda a transparência possível”, frisou.

As listas dos sorteados estarão à disposição em 21 de maio (segunda-feira), a partir das 8 horas, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 – centro). A secretaria destaca que caberá ao candidato verificar se foi contemplado ou não com a vaga.

Desta forma, os sorteados terão até dez dias para apresentar na sede da pasta, que fica nas dependências do Complexo Poliesportivo, os documentos necessários para validação da inscrição. Serão necessários: duas fotos 3x4, RG e comprovante de endereço (originais e cópias), bem como um atestado médico de aptidão física.

Outras Modalidades

Além da natação e hidroginástica, o secretário de Esportes e Lazer reforçou que a cidade ainda dispõe de vagas para 21 modalidades, entre elas atletismo, basquete, voleibol, judô, kendo, sumô e ginástica para a Melhor Idade e para Pessoas com Deficiência (PCDs)

Mais informações sobre a inscrição estarão disponíveis pelo telefone (11) 4746-1886. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.