A Igreja da Graça realizou neste final de semana a 3ª Copa da Graça de Suzano, um campeonato que reúne 120 jogadores de 8 times.

O evento acontece na Areninha do Jardim Vitória ao finais de semana e contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi, secretário de Saúde Pedro Ishi, Nardinho (Esportes) e Alex Santos (Governo). Também estiveram presentes o pastor Celso Procópio e do vereador de Poá, Ariel Borges.

O projeto da Copa da Graça é idealizado por Gabriel Procópio