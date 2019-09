95 Import vence a Marabraz nos pênaltis e conquista a Copa Comércio de Futsal

A equipe 95 Import consagrou-se campeã da 4ª edição da Copa Comércio de Futsal, após vencer nos pênaltis a equipe da Marabraz. O jogo, no tempo normal, terminou empatado em 1 a 1. Os dois times chegaram à final, realizada na Arena Suzano, invictos na competição.

O jogo inteiro foi equilibrado. No primeiro tempo, as duas equipes tiveram boa posse de bola. No entanto, os primeiros 20 minutos se encerraram sem gols. Por outro lado, a etapa final foi emocionante. Os passes foram mais objetivos e os times obrigaram os goleiros a trabalharem.

O primeiro gol, da 95 Import, foi de Kelvin. O jogador chegou bem na área, chutou, o goleiro adversário defendeu, mas no rebote ele mesmo completou para o fundo do gol.

As disputas entre defesas e ataques continuaram. E dentre uma dessas jogadas nasceu o gol de empate da Marabraz. O atacante Everton, mais conhecido como Gigante, foi para cima da defesa da 95 Import na ala, driblou e bateu por baixo das pernas do goleiro.

A partida ficou ainda mais emocionante quando a Marabraz fez um gol quando o cronometro do jogo zerou. O juiz deu o gol. Houve confusão. A arbitragem consultou o mesário e voltou atrás da decisão.

Com o jogo empatado, a disputa foi para os pênaltis. Cada time teve três batidas. A Marabraz errou na segunda cobrança e viu o título ir embora, quando mais uma vez Kelvin bateu e marcou o último pênalti para a 95 Import.

Campeonato

Ao todo, 20 times iniciaram a disputa pelo título do campeonato.

Na primeira fase - composta por quatro grupos com cinco times cada, apenas duas equipes se classificaram para a próxima fase (mata-mata), que começou já nas quartas de final.

Na ocasião, passaram 95 Import, MC Donald's, Clínica Risieri, Lojão da Vila, Poupatempo, Shoebiz, Marabraz e Casas Bahia.

Na semifinal, os jogos foram 95 Import 6 x 1 Lojão da Vila e Marabraz 10 x 3 Shoebiz.

Final

As equipes 95 Import e Marabraz chegaram à final com 100% de aproveitamento. Além da invencibilidade, durante o campeonato, as estatísticas dos times mostravam que a partida seria emocionante. Isso porque a 95 Import fez 42 gols e levou apenas 6. Já a Marabraz marcou 40 gols e sofreu 15.