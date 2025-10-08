Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 08 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 08/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

9º Festival de Judô movimenta 500 atletas em disputas na Arena Suzano

Além dos atletas da Associação Kyoei, as disputas reuniram representantes de outras escolas suzanenses

08 outubro 2025 - 08h00Por de Suzano
9º Festival de Judô movimenta 500 atletas em disputas na Arena Suzano9º Festival de Judô movimenta 500 atletas em disputas na Arena Suzano - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Arena Suzano, localizada no Jardim Imperador, foi palco no último domingo (05/10) da 9ª edição do Festival de Judô da Associação Kyoei, entidade conveniada à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O evento reuniu 500 judocas e atraiu um público de aproximadamente 1,8 mil pessoas.

Marcaram presença durante a competição o prefeito Pedro Ishi; o vice-prefeito Said Raful; o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi; os secretários municipais de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris; e de Comunicação Pública, Paulo Pavione; o vereador Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro; e o vice-presidente da Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, Fernando Brandão.

Além dos atletas da Associação Kyoei, as disputas reuniram representantes de outras escolas suzanenses conveniadas à pasta, como o Instituto Emaús e o CT Toneli. O evento também movimentou judocas de cidades vizinhas, entre elas Poá e Ferraz de Vasconcelos.

“O festival tem como objetivo promover a interação entre os atletas, estimulando não apenas o interesse pela modalidade, mas também o prazer de praticar o esporte e valorizar seus benefícios para a saúde e o desenvolvimento pessoal”, disse a coordenadora Técnica da Kyoei, Vanessa Billard.

“A competição é uma excelente forma de valorizar uma das modalidades esportivas mais praticadas em nosso município. As academias de Suzano se tornaram grandes referências e poder ver atletas de outras cidades vindo até aqui para participar é motivo de muito orgulho para nós”, disse Nardinho.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou a relevância da atividade para a cidade e elogiou os atletas. “Nosso esporte sai cada vez mais fortalecido quando essas competições são realizadas em Suzano com a participação de vários judocas não só da nossa cidade, mas dos municípios vizinhos também. Cada judoca aqui presente representa nosso compromisso de fazer de Suzano uma cidade cada vez mais consolidada no cenário esportivo”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mogi Basquete é superado pelo Franca no primeiro duelo das finais do Paulista no Hugão
Esportes

Mogi Basquete é superado pelo Franca no primeiro duelo das finais do Paulista no Hugão

Suzano Vôlei abre semifinal do Paulista contra o Sesi nesta terça-feira
Esportes

Suzano Vôlei abre semifinal do Paulista contra o Sesi nesta terça-feira

HIC Investimentos assume patrocínio master do Mogi Basquete
Esportes

HIC Investimentos assume patrocínio master do Mogi Basquete

Campeão Brasileiro de Beisebol será conhecido no domingo
Esportes

Campeão Brasileiro de Beisebol será conhecido no domingo

Na última rodada do Estadual, Suzano enfrenta Vôlei Renata em Campinas
Esportes

Na última rodada do Estadual, Suzano enfrenta Vôlei Renata em Campinas

Disputas de futsal e judô movimentam Portelão e Arena Suzano no fim de semana
Esportes

Disputas de futsal e judô movimentam Portelão e Arena Suzano no fim de semana