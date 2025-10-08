9º Festival de Judô movimenta 500 atletas em disputas na Arena Suzano

A Arena Suzano, localizada no Jardim Imperador, foi palco no último domingo (05/10) da 9ª edição do Festival de Judô da Associação Kyoei, entidade conveniada à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O evento reuniu 500 judocas e atraiu um público de aproximadamente 1,8 mil pessoas.

Marcaram presença durante a competição o prefeito Pedro Ishi; o vice-prefeito Said Raful; o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi; os secretários municipais de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris; e de Comunicação Pública, Paulo Pavione; o vereador Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro; e o vice-presidente da Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, Fernando Brandão.

Além dos atletas da Associação Kyoei, as disputas reuniram representantes de outras escolas suzanenses conveniadas à pasta, como o Instituto Emaús e o CT Toneli. O evento também movimentou judocas de cidades vizinhas, entre elas Poá e Ferraz de Vasconcelos.

“O festival tem como objetivo promover a interação entre os atletas, estimulando não apenas o interesse pela modalidade, mas também o prazer de praticar o esporte e valorizar seus benefícios para a saúde e o desenvolvimento pessoal”, disse a coordenadora Técnica da Kyoei, Vanessa Billard.

“A competição é uma excelente forma de valorizar uma das modalidades esportivas mais praticadas em nosso município. As academias de Suzano se tornaram grandes referências e poder ver atletas de outras cidades vindo até aqui para participar é motivo de muito orgulho para nós”, disse Nardinho.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou a relevância da atividade para a cidade e elogiou os atletas. “Nosso esporte sai cada vez mais fortalecido quando essas competições são realizadas em Suzano com a participação de vários judocas não só da nossa cidade, mas dos municípios vizinhos também. Cada judoca aqui presente representa nosso compromisso de fazer de Suzano uma cidade cada vez mais consolidada no cenário esportivo”, finalizou.