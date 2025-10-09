A uma vitória da final do Paulista, Suzano Vôlei recebe Sesi Bauru na Arena

É dia de decisão em Suzano. Nesta sexta-feira (10/10), a partir das 18h30, o Suzano Vôlei entra em quadra pelo segundo jogo das semifinais do Campeonato Paulista contra o Sesi Bauru, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), precisando de uma vitória simples para garantir uma vaga na final do estadual pelo 3º ano seguido. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).

Após uma atuação de destaque no jogo 1 da série, no qual venceu o Sesi em Bauru por 3 sets a 1, o Suzano terá o fator casa ao seu lado para definir mais uma classificação em cima de seu rival interiorano. Para o jogo desta sexta-feira, o Clube espera receber mais de 6 mil pessoas em sua casa que, mais uma vez, contará com arquibancadas móveis instaladas para a grande decisão na qual os torcedores esperam um desfecho similar aos de 2023 e 2024, quando o Suzano também enfrentou o Sesi na semifinal e avançou à final após resultados positivos em seus domínios.

O técnico do Suzano, Cezar Douglas, ressaltou que mesmo com a vitória em Bauru no jogo de abertura da série, não há nada decidido. “Estamos falando de um clássico que, recentemente, protagonizou grandes decisões em mata-mata, então, não podemos baixar a guarda. Estamos com um trabalho firme de preparação do elenco para este jogo no qual, sem dúvidas, vamos ter o fator casa ao nosso lado e foco total para garantir essa classificação”, explicou.

O duelo de volta das semifinais do Campeonato Paulista entre Suzano e Sesi Bauru acontecerá nesta sexta-feira (10/10), às 18h30, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) e a partida terá transmissão ao vivo do sportv2.

A troca social de ingressos também segue ocorrendo de maneira gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo na entrada do ginásio para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável, assim como jovens uniformizados do projeto “Futuro Campeão”. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

