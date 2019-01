Abrindo o returno do NBB, Mogi Basquete recebe o São José nesta segunda

O Mogi Basquete encara o São José nesta segunda-feira (7), às 20 horas, no Ginásio Hugo Ramos. A partida marca a abertura do returno do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) para as duas equipes que fecharam a primeira fase embaladas com três vitórias consecutivas. Como o Paulistano venceu o Corinthians nesse sábado, os mogianos agora estão na quinta posição, com nove triunfos em 13 jogos, enquanto o São José é o oitavo.

O grupo vem treinando forte durante a semana para corrigir as falhas defensivas e também agregar novos conceitos. O último treino foi realizado no final da tarde deste domingo no Hugão. Além dos alas-pivôs José Carlos, que passará por uma artroscopia no menisco do joelho esquerdo, e Fabricio Russo, suspenso preventivamente, o técnico Guerrinha também não poderá contar com o ala Guilherme Filipin, que teve uma crise renal neste final de semana e ficará em observação.

“É uma equipe bem experiente, que tem 10 jogadores para poder revezar, independente do placar, o time busca o resultado do jogo o tempo todo, não desiste, e tem jogadores muito bons individualmente. A gente espera um jogo duro, mas consegui sair com mais uma vitória não só para o nosso crescimento, como também para a classificação do campeonato”, destaca Guerrinha.

“As expectativa são as melhores. A gente sabe que a equipe do São José é experiente e, assim como com as outras, precisamos começar o jogo bem, com um ritmo bom e tirar a agressividade deles. É um time que se gostar do jogo pode complicar e precisamos começar com um ritmo forte, principalmente no lado defensivo”, completa o pivô JP Batista.

Ingressos

Os ingressos para o jogo contra o São José estão à venda no quiosque do clube no Mogi Shopping (apenas em dinheiro) ou pelo site totalticket.com.br/mogi (optar pela meia) com valor promocional antecipado de R$ 10. Nesta segunda, o bilhete volta ao preço normal de R$ 20, com direito à meia entrada para estudante, professor, idoso, deficiente físico e funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi, e será vendido na bilheteria do ginásio, a partir das 18h.A partida terá transmissão ao vivo pelo Facebook da Liga Nacional de Basquete (@NBB).