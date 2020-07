Academia de capoeira ‘Marinheiro Mestre Amaro’ completa 40 anos

A academia Marinheiro Mestre Amaro, fundada em 1980 pelo capoeirista Amaro Caetano de Souza, completa 40 anos de funcionamento em 2020. Pela primeira vez desde a sua criação, as festividades e comemorações, tradicionais para celebrar a data, foram canceladas devido a pandemia do novo coronavírus.

Para o fundador da academia, mais conhecido como Mestre Amaro, o momento atípico enfrentado pela cidade e pelo país precisa ser respeitado. Pensando nisso, a opção foi o cancelamento do evento que estava previsto para 20 de julho e contaria com a presença de mais de 300 academias de capoeira do Brasil e da América do Sul.

Mesmo assim, o Mestre Amaro explica que a falta da comemoração não interfere na história construída pela academia nesses 40 anos de existência. Para ele, a arte praticada e repassada pelos mestres aos alunos uma prestação de serviços essencial à sociedade.

“Prestamos um serviço à sociedade, e fazemos isso com muito orgulho, entrega e determinação. Nos tornamos formadores de opinião e de cidadãos. A capoeira é uma paixão que tenho desde criança e que quero levar até o meu último suspiro”, declara o mestre.

Souza também fala sobre a sua relação com a cidade de Suzano e a importância do município para a academia e para sua vida pessoal. Ele, que é baiano, veio para a cidade e de pronto foi acolhido pela comunidade.

“Suzano é a nossa sede, nosso local de trabalho. Sempre buscamos a cidadania e a elevação da cidade. Quando sou convidado para ministrar aulas, ou participar de algum evento, sempre levo o nome de Suzano junto comigo. E é muito gratificante para mim”, diz.

Para a data não passar em branco, a academia preparou vídeos de retrospectiva dos 40 anos em atividade na cidade. Os vídeos contam um pouco da história da academia e os momentos marcantes dessa trajetória.

O mestre Amara participou, em duas ocasiões, do programa DS Entrevista. Para conhecer mais a história do lutador, acesse o portal do DS ou os perfis nas redes sociais.