Academia Marinheiro completa 43 anos e disponibiliza acervo

Amaro Caetano de Souza, o mestre Amaro, destacou a história da academia e enalteceu o trabalho realizado ao longo destes anos. Segundo ele, a Marinheiro surgiu com a proposta de ser uma filial de uma outra academia, a Pantera Negra, mas acabou honrando o legado deixado por seu antigo mestre.

“Quarenta e três anos são uma história. Se for falar, não são só 43. Quando cheguei em São Paulo na década de 1970, eu criei a academia Pantera Negra com o mestre Pantera Negra. Em meados de julho de 1980, ele quis ampliar o trabalho dele e pediu para que eu ficasse em Suzano e montasse uma academia. Seria uma filial da Pantera em Suzano. Quem escolheu o nome ‘Marinheiro’ foi ele. Fui empossado como diretor e, de lá para cá, tudo foi muito próspero. Então se for contar desde a Pantera Negra até a Marinheiro, são 47 anos”, disse mestre Amaro.

O mestre destacou a importância do acervo da academia, enalteceu o trabalho realizado e ressaltou que a Marinheiro tem sido chamada para ministrar palestras.

“Estamos disponibilizando todo nosso acervo para os canais de internet. A comemoração é compartilhar com o público essa história. A marinheiro se tornou uma empresa. Somos chamados para ministrar palestras. O que é sacrifício para alguns, para mim é dádiva”, afirmou, citando que a academia está ministrando muitas palestras empresariais, aulas particulares de capoeira, de defesa pessoal e de alongamento estilizado, sem contar as aulas tradicionais.

A Academia Marinheiro completa 43 anos no próximo dia 1° de julho. Para comemorar, a instituição está colocando seu acervo à disposição dos interessados em conhecer um pouco mais sobre a história da academia.