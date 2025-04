Academia Ryuu-kai, de Mogi, disputa neste domingo 3ª etapa do Paulista de Karate

A academia Ryuu-kai, de Mogi das Cruzes, disputa neste domingo a 3ª etapa do Campeonato Paulista de Karate, no Ginásio Poliesportivo do Ibirapuera Mauro Pinheiro.

Serão quatro atletas da academia na disputa. Eduardo Marques e suas duas filhas conquistaram medalha nas duas primeiras etapas.

Eduardo foi vice das duas, e duas filhas ficaram com o vice na primeira e foram campeãs na terceira.

Ele destaca a força a academia na modalidade. Segundo explicou, mesmo com poucos atletas inscritos, acabam ficando a frente de outras que inscrevem 20.

"Um orgulho muito grande, eu estimulo elas, mas deixo também escolherem sempre, elas começaram a gostar muito e espero que seja assim sempre, enquanto elas tiverem vontade. Não podemos forçar", explicou Eduardo sobre competir ao lado das filhas.

A Confederação Brasileira de Karate Interestilos (CBKI) disponibiliza um link para quem quiser assistir às lutas.