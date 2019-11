Adat promove neste sábado 1º Troféu Jefferson Sabino de Atletismo em Suzano

A Associação de Desportos do Alto Tietê (Adat) promove neste sábado, 30, a partir das 8 horas, a segunda etapa dele chega ao Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, com o 1º Troféu Jefferson Sabino, promovido em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano, Consórcio de Desenvolvimento do Municípios do Alto Tietê (Condemat) e Sabesp.

Será um dia inteiro de atividades de atletismo voltadas às crianças e adolescentes com idade entre 4 a 18 anos. Serão provas de corrida, salto, arremesso e lançamento de peso. A expectativa é reunir mais de 200 jovens e crianças.

Praticar atividade física regular é muito importante em qualquer idade e quando praticado desde a infância, os benefícios são ainda maiores. Não é à toa que é algo que todos os profissionais da área da saúde recomendam. Mas, a Associação de Desportos do Alto Tietê (Adat) mira o esporte além dos benefícios da saúde e vê a prática esportiva como uma oportunidade de propulsão social, gerando cidadãos conscientes, capazes de competir sadiamente em todas as etapas da vida e, acima de tudo, como uma forma de gerar novos atletas para o futuro.

São essas as perspectivas que levaram a direção da Adat a criar o "Projeto Sonho Olímpico", com duas atividades no mês de novembro voltadas exclusivamente para a promoção do esporte em Suzano e no Alto Tietê.

Para o presidente da Adat, Fausto Pizzolato, troféu vai muito além da elucidação e transmissão de técnicas do atletismo, pois mais que formar atletas a entidade tem como prerrogativa formar cidadãos que usem o esporte como uma forma de aprimoramento social e de bem-estar para, quem sabe, lapidar um jovens talentos do esporte que podem estar 'escondidos' em Suzano.

"É importante para a criança aprender, praticar e perceber que a prática esportiva também é uma atividade lúdica. As provas podem sim nos mostrar um atleta com futuro olímpico, mas, acima de tudo, o importante é fazer com que a criança perceba que o esporte pode andar junto com o lazer, a escola, com a universidade e a formação do caráter. O alto rendimento, o atleta profissional pode ser uma escolha que ela terá lá na frente", explica.

Apoios

Para viabilizar o evento, a Adat fechou parcerias com a Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano, que cederá o Suzanão; com Consórcio de Desenvolvimento do Municípios do Alto Tietê (Condemat), que vai fornecer alimentos para os jovens participantes; e com a Sabesp, que vai oferecer apoio com o fornecimento de água por meio do “mata-sede”, uma espécie de bebedouro.

Inscrições As inscrições do 1º Troféu Jefferson Sabino podem ser feitas por meio do email: trofeujeffersonsabino@gmail.com até um dia antes ou então no dia do evento, às 7h horas, no Suzanão, que fica na avenida Taiaçupeba, s/n, no Jardim Colorado. Outras informações podem ser obtidas por meio do WhatsApp, no telefone (11) 92000-4100, ou diretamente na Adat no (11) 4743-3241 e no e-mail contato@adat.com.br

