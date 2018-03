Ajax e Sete de Setembro decidem final da 3ª Copa Zé Oliveira na Arena Botafogo neste domingo

Ajax (Suzano) e Sete de Setembro (Itaquá) decidem neste domingo (11) a final da 3ª Copa Zé Oliveira, às 11 horas, na Arena Botafogo, no Jardim São José, em Suzano. A disputa pelo terceiro lugar ficará a cargo dos times do Jardim Gardênia Azul: Manchester e Real Gardênia.

A terceira edição do campeonato de futebol amador desembolsará prêmio de R$ 2 mil para o campeão. O segundo colocado receberá R$ 1 mil. De acordo com o organizador da Copa, José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira, os participantes da grande final vão receber troféus pelas respectivas colocações.

“É um campeonato de futebol amador, mas com muito profissionalismo. Começamos com 16 equipes, no dia 7 de janeiro. Agora, ficaram somente quatro. São bem competitivos (times) e os árbitros avaliam da melhor forma possível o jogo, assim não prejudicando ninguém”, disse ele.

Apesar de a copa ter sido criada no Gardênia Azul e Rio Abaixo, a competição atraiu times de Ferraz de Vasconcelos, Poá, Itaquaquecetuba e Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo.

“No término da Copa, faremos uma grande confraternização para mostrar que o intuito principal é o de reunir amigos e podermos jogar bola, que é o esporte amado pelo brasileiro”, frisou.