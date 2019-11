Aluno suzanense de sumô é selecionado para torneio no Japão

O adolescente Eduardo de Almeida, de 13 anos, aluno do projeto “Sumô Mania”, da Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano, foi selecionado para participar da 10ª edição do Hakuho Cup, campeonato de sumô idealizado para jovens no Japão. Esta será a primeira participação do Brasil no torneio, que ocorrerá em fevereiro de 2020.

Eduardo faz aulas na escolinha municipal desde os nove anos, quando começou no projeto “Lutas Como Forma de Educação”, da Secretaria Municipal de Educação, e vem se destacando na modalidade. A Comissão Técnica da Confederação Brasileira de Sumô (CBS) o selecionou entre cinco indicados pela cidade.

“Um dos critérios foi a dedicação dele ao sumô e o apoio que recebe de toda a família. Assim, a CBS entende que é um atleta que vai dar continuidade a essa carreira e fortalecer ainda mais a modalidade por aqui”, contou Luciana Watanabe, treinadora e coordenadora do projeto “Lutas Como Forma de Educação”.

De acordo com a CBS, o País será representado por cinco atletas das regiões sudoeste, norte, leste e central de São Paulo, que estarão acompanhados por dois técnicos, Flávio Tooru Kosaihira e Hiroyuki Iida. As despesas de viagem são de responsabilidade da organização. O evento tem como principal objetivo estimular crianças e adolescentes de 10 a 15 anos no sumô ao redor do planeta.

“O esporte está abrindo muitas oportunidades para os atletas da nossa região conhecerem o mundo. Com o apoio da prefeitura, em conjunto com os esforços dos praticantes e dirigentes, queremos ampliar cada vez mais o alcance do sumô, que já está presente em cinco escolas das regiões norte e sul de Suzano”, disse Luciana.

Na última quarta-feira (13/10), o prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu a visita de Eduardo. “Tão jovem e já se destaca. Tenho certeza de que ainda iremos dar muitas notícias boas”, disse o chefe do Executivo. Na oportunidade, ele também parabenizou a atleta Letícia Clemente, que representou Suzano em outubro no Campeonato Mundial de Sumô em Osaka, no Japão, e conquistou a medalha de bronze na categoria Júnior Peso Médio, assim como a professora Luciana, pela coordenação do projeto “Lutas Como Forma de Educação”.

Também estiveram presentes no gabinete do prefeito o secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Júnior; o presidente da Associação Cultural Suzanense – Bunkyo, Reinaldo Katsumata; e os senseis Tadaaki Kimoto, Hiroyuki Iida, Hélio Takio Otaki, Samanta Clemente e Susie Bueno – que também é avó de Eduardo.