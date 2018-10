Alunos de Jiu Jitsu de Suzano participarão de Campeonato Paulista

Um grupo de alunos inscritos nas aulas de Jiu Jitsu promovidas pela Prefeitura de Suzano participará, nos dias 27 e 28 de outubro (sábado e domingo), do Campeonato Paulista da modalidade, em Barueri, Região Metropolitana de São Paulo. O torneio é organizado pela Federação Paulista de Jiu Jitsu (FPJJ).

Os atletas integram o Projeto Bonsai Construindo o Futuro, que atua em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. As aulas contam com mais de 150 participantes, com treinos realizados durante a semana no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão (rua Taiaçupeba, s/n – Jardim Colorado), e na Arena Suzano, localizada no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

Os representantes da cidade no torneio competirão nas categorias Infantil, Juvenil, Adulto e Master, masculino e feminino. Dentre os inscritos, estarão presentes atletas suzanenses que já alcançaram o alto do pódio em outros campeonatos, como Sayonara Cavalcante (campeã do Circuito Paulista Aberto em 2017 e 2018), Brenda Mariano (campeã paulista e brasileira), Dailton Costa (campeão do SP Open 2018), Hugo Menezes (campeão do Circuito Paulista 2018), entre outros.

A iniciativa para aulas gratuitas de Jiu Jitsu no município é promovida pela Prefeitura de Suzano em parceria com a Academia Bonsai e a Associação Santana de Parnaíba de Apoio ao Jovem (Aspaj). Os lutadores, para competirem no torneio, também contam com a colaboração de diversos apoiadores que atuam na preparação física, alimentação, logística etc.

Segundo o instrutor do projeto, Ângelo Maximo Leite de Oliveira, os representantes de Suzano estão empolgados com o torneio, que conclui o trabalho realizado ao longo do ano, sendo um elemento diferencial para a vitória.

O secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Júnior, destacou a seriedade no trabalho. "Este é um exemplo do potencial que o nosso município tem, já nas categorias de base, de se destacar não apenas em competições esportivas, como também no comprometimento dos participantes em se tornarem atletas melhores e cidadãos dignos", afirmou.