Alunos suzanenses são destaque em provas de atletismo e voleibol da Liga Esportiva Nescau

Alunos da Escola Municipal Célia Pereira de Lima, localizada no Jardim Cacique, e da Escola Estadual Professora Luiza Hidaka, situada na região central de Suzano, conquistaram várias medalhas no último sábado e domingo (16 e 17/09) durante a disputa da Liga Esportiva Nescau, realizada no Clube Esperia, no bairro Santana, zona norte de São Paulo. A participação dos jovens suzanenses, integrantes do projeto de atletismo da Associação de Desportos do Alto Tietê (Adat), se deu por meio de um convênio estabelecido com a Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano. As ações do projeto são conduzidas pelos professores Leandro Carvalho, Leandro Alves e Rafael Gildo.

No caso da escola municipal, os atletas atingiram as premiações graças ao bom desempenho alcançado em variadas modalidades do atletismo. Os alunos chegaram ao lugar mais alto do pódio três vezes, todos eles na competição de salto em distância. Nesta modalidade, Beatriz Santos, Victor Hugo Souza e Evellyn de Almeida levaram o ouro. Vitor e Evellyn também alcançaram a medalha de prata nos 25 metros rasos das categorias masculino e femininio kids (7 a 9 anos).

Já a estudante Júlia Vitória dos Passos Ribeiro teve um grande destaque na categoria feminina pré-mirim (10 a 11 anos) nas provas de corrida dos 50 metros rasos e salto em distância, obtendo prata e bronze, respectivamente. No salto em distância, os educandos ainda obtiveram outras duas medalhas de bronze, conquistadas por Miguel Nunes Santos na categoria masculino pré-mirim (12 a 13 anos) e João Victor Nascimento na categoria masculino kids. Por sua vez, Sophia Miquiles Silva Monteiro ainda obteve a medalha de bronze na disputa dos 25 metros rasos da categoria feminino kids.

Demais resultados

O evento, que contou com 24 modalidades, entre convencionais e adaptadas, além de nove desafios e 13 oficinas, também premiou o time de voleibol da Escola Estadual Luiza Hidaka na categoria masculino juvenil (de 16 a 17 anos). Graças ao grande desempenho apresentado pelos atletas Gustavo dos Santos, David Vinícius de Almeida, Samuel de Assis Esteves Batista dos Santos, Felipe Riogi Sacamoto, Luan Nunes do Nascimento, Cauã Carvalho Cruz, Matheus de Castilho Silva, Alisson Assumpção Crepaldi, Daniel Figueiredo Martins e Leonardo Silva Bittencourt, a equipe obteve o vice-campeonato. Já o time feminino conquistou o quarto lugar nesta modalidade, também na categoria juvenil.

Além disso, ainda foram premiadas as alunas Beatriz Dias Simões da Silva e Ana Júlia Viera Dias que faturaram prata e bronze, respectivamente, no salto em distância da categoria feminino juvenil (16 a 17 anos). O quadro de medalhas da escola foi fechado com a premiação de Pedro Paulo Silva Ferreira que obteve o segundo lugar no salto em distância masculino infantil.

Além deles, o aluno do Colégio Educar Luis Fernando Castilho Vicente alcançou a terceira colocação na disputa dos 75 metros rasos na categoria masculino mirim. Por sua vez, o estudante da Fundação MGI Vitor Hugo Fernandes Cunha foi premiado com a medalha de prata no salto em distância masculino pré-mirim.

Formação

De acordo com o coordenador pedagógico dos projetos esportivos da Adat, Alex Souza, os grandes resultados demonstram o comprometimento e seriedade em formar cidadãos. “Muito além de contribuir para o possível surgimento de futuros atletas, esta parceria com a secretaria visa alcançar o crescimento cognitivo e social do aluno, trazendo benefícios consideráveis à saúde. Além disso, nosso objetivo é incentivar cada vez mais a interação social, uma capacidade importante que deve ser desenvolvida nesta fase da vida”, disse.

Por sua vez, o secretário Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, parabenizou o desempenho dos medalhistas. “Fico muito feliz em saber que crianças e adolescentes do nosso município demonstraram todo o seu talento. Esta foi uma bela experiência, por isso entendemos que apoiar associações locais como a Adat é fundamental para que possamos garantir a ampla tradição do município nas mais diversas práticas esportivas”, afirmou.