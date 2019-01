Amistoso entre Brasil e República Tcheca será dia 26 de março

O amistoso entre as seleções de futebol do Brasil e da República Tcheca foi marcada para o dia 26 de março, no Eden Arena, um dos mais modernos estádios do país europeu. Administrado pelo clube SK Slavia Praha, tem capacidade para 21 mil torcedores. O horário ainda não foi definido. O jogo, na cidade de Praga, faz parte da preparação que a Seleção Brasileira fará no mês para a Copa América Brasil 2019.

Para o coordenador da seleção brasileira principal, Edu Gaspar, a República Tcheca permitirá que a comissão técnica faça avaliações importantes para este momento. “É um adversário que traz as características que a comissão técnica deseja para esse período de preparação visando a Copa América. Além disso, as estruturas de treinamento e jogo são ótimas e oferecem todas as condições”, disse.

Além dessa, o Brasil fará mais uma partida em março, mas as informações sobre o segundo amistoso devem ser divulgadas nos próximos dias, como também o dia da convocação para esses compromissos.

O jogo no dia 26 de março será o segundo da história das duas seleções. Na primeira, em 19 de dezembro de 1997, a Seleção Brasileira venceu por 2 a 0. Foi na semifinal da Copa das Confederações, no Estádio Rei Fahd, em Riad, Arábia Saudita. Antes, o Brasil tinha enfrentado 17 vezes a Tchecoslováquia, que foi dividida em República Tcheca e Eslováquia.

Os ingressos para a Copa América 2019, que será disputada de 14 de junho a 7 de julho no Brasil já estão à venda. As partidas vão ocorrer em cinco cidades-sede e seis estádios: Mineirão (Belo Horizonte), Arena do Grêmio (Porto Alegre), Maracanã(Rio de Janeiro), Fonte Nova (Salvador) e Arena Corinthians e Morumbi (São Paulo). O sorteio dos grupos está marcado para quinta-feira (24), às 20h30 pelo horário de Brasília, na Cidade das Artes, na zona oeste do Rio de Janeiro.