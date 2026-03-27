Ancelotti diz que Brasil pode competir com melhores equipes do mundo

O técnico italiano Carlo Ancelotti afirmou, nesta quinta-feira (26) após a derrota de 2 a 1 para a França em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, que a seleção brasileira mostrou que pode competir com as melhores equipes do mundo.

“O jogo de hoje deixa muito claro para mim: podemos competir com as melhores equipes do mundo. Não tenho nenhuma dúvida. Olhando o jogo de hoje, jogamos contra uma equipe muito forte, de muita qualidade, competimos até o último minuto para tentar ganhar. Estou convencido que vamos brigar pela Copa do Mundo com toda a nossa energia”, declarou o comandante do Brasil após a partida disputada no Gillete Stadium, em Boston.

Na entrevista coletiva após a partida, o treinador deixou claro que não ficou satisfeito com o resultado, mas destacou o espírito de luta da seleção: “Quando você perde um jogo nunca tem que estar contente, não estamos contentes. O resultado não é a coisa mais importante, mas o resultado diz o que fizemos bem e o que não fizemos bem [...]. No contexto geral do jogo, estou satisfeito, porque a equipe competiu, lutou, com gol de bola parada, que é importante.”

Ao ser questionado sobre a possibilidade de Neymar (que não foi convocado para os amistosos contra França e Croácia) defender a seleção na Copa, o italiano afirmou que o momento é de falar dos jogadores que estão com a seleção neste momento: “Agora temos que falar dos que estavam aqui, que jogaram, que deram tudo, trabalharam muito. Estou satisfeito”.

Próximos compromissos

Agora, a seleção brasileira voltará a entrar em ação na próxima terça-feira (31), quando medirá forças com a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando, a partir das 21h (horário de Brasília).

Depois, o Brasil fará um jogo de despedida da torcida brasileira. A seleção enfrentará o Panamá no dia 31 de maio no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Por fim, no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia do Brasil no Mundial, a seleção enfrenta o Egito em seu último amistoso antes da estreia. A partida será disputada no Huntington Bank Field, em Cleveland.

Brasil na Copa

O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026. A estreia será contra Marrocos, no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.