Jornal Diário de Suzano - 13/01/2026
Esportes

Anderson Alves, campeão do Top 20 RR 2025

13 janeiro 2026 - 15h05Por de Suzano
Anderson Alves, campeão do Top 20 RR 2025Anderson Alves, campeão do Top 20 RR 2025 - (Foto: Divulgação)
O peão Anderson Alves, 27, da cidade de Coronel Sapucaia - MS, tornou-se campeão do Circuito Top 20 RR Temporada 2025 na cidade de Torrinha em 21 de dezembro de 2025. 
 
A grande final foi disputada no evento do Rodeio do Bem 2025 pelo 2º ano consecutivo na cidade de Torrinha no interior paulista e contou com a presença de inúmeros profissionais famosos do rodeio nacional, entre eles os locutores Almir Cambra, Adriano do Vale, Michell Tcha Tcha Tcha, Bufalo Bill, Teddy Viana e Marco Cruz. 
 
Além de varias plataformas digitais transmitindo, tivemos as transmissões ao vivo dos canais Terra Viva e da Band Sports apresentando o evento da final do Top 20 RR para todo o Brasil.
 
A vitória do jovem peão Anderson Alves foi um acontecimento no Brasil inédito no Rodeio Brasileiro. Pela primeira vez na história brasileira um circuito entregou 26 troféus, um por cada etapa, e o grande troféu da final - este que já é considerado o mais cobiçado, segundo o locutor Marco Cruz na finalíssima: "Anderson Alves está recebendo o Troféu de Campeao; troféu esse que já e considerado a Orelhuda mais desejada pelos peões de todo o Brasil".
 
A ideia de inovar nas premiações do Rodeio Nacional com troféus que só são entregues nos rodeios dos EUA surgiu em uma conversa que o historiador Altair da Silva teve com Alex Santos e Renato Ferraris, que apoiaram o projeto, e imediatamente foi passado para o empresário Dionizio Maldonado da Mastter Troféus, que preparou os inéditos troféus para o Circuito Top 20 RR do empresário Renan Rochite, que aprovou a ideia, e foi colocada em prática com grande sucesso entre os peões e os profissionais do rodeio, se tornando o grande sucesso da temporada 2025.
 
Durante o ano de 2025 foram diplomados e homenageados dentro do Circuito do empresário Renan Rochite o comendador Alex Santos, o presidente de honra Renato Ferraris; o comandante guardião Francisco Balbino e o embaixador Lagoinha. Foram também homenageados os profissionais da arena do Circuito Top 20 RR os juízes do rodeio Grajal e Altair de Brito; os locutores Michell Tcha Tcha Tcha, Bufalo Bill e Teddy Viana; e o competente comentarista Thiago Arantes, e vários profissionais, totalizando 36 troféus do "Touro de Ouro 2025", um projeto do historiador Altair da Silva. 
 
O empresário Renan Rochite e seus filhos Raul e Rafael Rochite agradeceram a comitiva Os Brutos de Suzano que durante o ano de 2025 apoiaram a inovação das premiações e homenagens que a partir de agora fortalecerão mais ainda os peões e os rodeios do nosso país. 
 
Este ano novamente será um grande sucesso o Circuito Top 20 RR e também da comitiva Os Brutos de Suzano.

